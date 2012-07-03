Sigara içen baba çocuğunu da tiryaki yapıyor

İngiltere'deki Bradford Üniversitesi’nden Dr. Julian Laubenthal ve ekibinin yaptığı araştırmaya göre sigara içen babalar bebeğin DNA'sına zarar verebilir.

Araştırmacılar baba adayının da anne gebe kalmadan en az üç ay önce sigarayı bırakması gerektiğini vurguluyor. 39 Yunan ve İngiliz ailenin katıldığı araştırmada, eşleri gebeyken, erkeklerin kan ve sperm örnekleri alındı. Araştırmada sigara içen babaların bebeklerinin DNA’sında değişiklikler gözlendi, sigara dumanının sperm hücrelerindeki DNA’yı bozmasının yanı sıra sigaranın yol açtığı zararların sperm yoluyla bebeğe geçebildiği sonucuna varıldı. (Radikal)