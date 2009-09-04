Sigara 'gizli kalp' hastalığı yapıyor!

Şeker hastalığı, tansiyon yüksekliği, stres, sigara kullanımı, kolesterol yüksekliği gibi faktörlerin 'gizli kalp' hastalığını tetiklediği belirtildi.

BSK Eskişehir Anadolu Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Özcan Yücel, tıp literatüründe 'sessiz iskemi' olarak tanınan gizli kalp hastalığının son yıllarda giderek arttığını söyledi.

Dr. Yücel'in verdiği bilgiye göre, gizli kalp hastalığında kişinin koroner damarlarında önemli derecede darlık olduğu halde efor veya istirahat halinde herhangi bir rahatsızlık görülmüyor.

Dr. Yücel, "Bu hastalığa 'gizli kalp' hastalığı denilmesinin nedeni hiçbir şikâyete neden olmaması, hastayı doktora yönlendirecek bir belirti vermemesidir. Ancak bazen çabuk yorulma, hazımsızlık gibi kalp hastalığından şüphelendirmeyecek hafif yakınmalar olabilir." dedi.

Gizli kalp hastalığının erken teşhisin önemli olduğunu işaret eden Dr. Yücel, şunları söyledi: "Koroner damarlarda önemli derecede darlık olduğu halde hasta yakınmasızdır. Hastayı uyaran bir şikâyet olmadığından farkında olmadan kalp krizi geçirme riski altındadır. Teşhis için efor testi, ritm holteri (24 saatlik EKG kaydı), stres ekokardiyografi ve çok kesitli bilgisayarlı tomografi gibi riski az olan tetkiklerden yararlanılır. Bu tetkikler hastalık varlığı şüphesi doğurursa koroner anjiyografi gibi ileri tetkiklerle tanı kesinleştirilir."

Dr. Yücel, gizli kalp hastalığı tanısı konan hastalarda şeker hastalığı varsa, kan şekerinin iyi kontrol edilmesi, tansiyon ve kolesterol yüksekliğinin etkin tedavisi, sigara kullanılıyorsa bırakılması, fazla kilosu varsa azaltmaya yönelik tedbirler alınması ve doktor tarafından önerilen ilaçların düzenli kullanılması gerektiğini vurguladı.