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Ekonomi

Sigara fiyatında indirim

Sigaradaki ÖTV zammının ardından orta segmentte fiyatı düşük tutan firmalar dün fiyat indirdi...

27 Kasım 2011 02:00

T24 - Ekim ayında diğer pek çok ürünle birlikte ÖTV'si zamlanan sigarada fiyat savaşı başladı. ÖTV zammının ardından orta segmentteki sigaralarda fiyatını rakiplerine göre 50 kuruş ucuz tutan Japon Tobacco International'ı (JTI) takiben dün Philip Morris/Sabancı ve British American Tobacco (BAT) da fiyat indirdi.

BAT üst segment de dahil olmak üzere tüm kategorilerde fiyat indirimi yaparken, Philip Morris sadece orta segmentteki sigarasında fiyat indirimi yaptı. BAT'nin 8 TL'lik sigarasının fiyatı 7 TL'ye inerken, 5.5 TL'lik sigarasının fiyatı 4.5 TL'ye geriledi.

Maliye'den müdahale beklentisi hakim Sigara şirketlerinin arasında fiyat savaşı daha önce de yaşanmış, vergi gelirlerini de düşüren bu duruma Maliye Bakanlığı müdahale etmişti. Şimdi de sektöre yakın çevreler, indirimli fiyatların sürdürülebilir rakamlar olmadığı görüşünü dile getirerek, Maliye'den şirketlerin fiyat artırması yönünde yeniden baskı gelmesinin beklendiğini kaydediyor.


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