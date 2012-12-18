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Sağlık

Sigara DNA'yı bozuyor

Güzel: DNA molekülünün önemli olduğu kadar hassas bir yapıya da sahip

18 Aralık 2012 18:36

DNA'ya zarar veren kimyasalların başında sigara dumanında bulunan ve sayıları binlerle ifade edilen kanserojen maddeler geliyor.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali İrfan Güzel, DNA molekülünün önemli olduğu kadar hassas bir yapıya da sahip olduğunu belirtti.

Kimyasal ajan türlerinin fazla olduğuna dikkat çeken Güzel, şunları ifade etti: ''DNA'ya zarar veren kimyasalların başında sigara dumanında bulunan ve sayıları binlerle ifade edilen çok çeşitli kanserojen maddeler gelmektedir.

Diğer önemli bir kanserojen ise kuru gıdalar, baharatlar, kuru yemişler, hayvan yemlerinin nemli, loş ve sıcaklığı 25-35 derece olan ortamlarda depolanması durumunda bunlar üzerinde çoğalan bazı küf mantarları tarafından oluşturulan aflatoksindir."

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