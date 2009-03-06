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Yaşam

Sigara dağıtım aracıyla hayvan hırsızlığı

Sigara dağıtım aracıyla, Hendek ve Düzce'de büyükbaş hayvan hırsızlığı yapan 4 kişi Gebze'de yakayı ele verdi

06 Mart 2009 02:00

Sigara dağıtım aracıyla, Hendek ve Düzce'de büyükbaş hayvan hırsızlığı yapan 4 kişi Gebze'de yakayı ele verdi

Sakarya'nın Hendek ilçesi Çakallık köyündeki meradan 2 adet büyükbaş hayvan çalındığı ihbarını değerlendiren Hendek Jandarma Komutanlığı ekipleri, TEM Otoyolu'ndaki şüpheli araçlar üzerinde inceleme yaptı. Hendek'ten Adapazarı yönüne giden 50 FC 260 plakalı sigara dağıtım aracından şüphelenen ekipler takip başlattı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aracı yol kenarına park ederek kaçan Faik A (36), Hüseyin P (37) ve Mustafa D (31), jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Zanlıların minibüse sigara dağıtım aracı süsü verdikleri ve çaldıkları iki büyük baş hayvan ile İstanbul'a götürmeyi amaçladıkları öğrenildi.

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