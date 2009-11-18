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Sağlık

Sigara bıraktıran aşı geliyor

Glaxo-SmithKline’ın geliştirdiği sigarayı bıraktıracak aşıda yüzde 50 başarı sağlandı, bir yıl içinde piyasada olacak.

18 Kasım 2009 02:00

Glaxo-SmithKline’ın geliştirdiği sigarayı bıraktıracak aşıda yüzde 50 başarı sağlandı, bir yıl içinde piyasada olacak.

NIcVAX adı verilen aşı, vücuda enjekte edilen antikorların bağımlılık yaratan nikotin moleküllerini engellemesini sağlıyor. Bu sayede nikotin molekülleri kan yoluyla beyne ulaşamıyor ve içici sigaradan istediği keyfi alamıyor. Aynı zamanda bunun bağımlılık yaratıcı etkisi de ortadan kaldırılmış oluyor. Uzmanlar aşının bu yönüyle bugüne kadar sigarayı bırakmaya yardımcı olarak piyasaya sürülen nikotin tabletleri ve sakızlardan farklı olduğuna dikkat çekiyor. Aşının laboratuvardaki ilk insanlı deneylerinde yüzde 50’ye varan başarı sağlandı. Glaxo’nun aşı için 540 milyon dolar yatırım yaptığı ve bu aşıdan milyarlarca dolar gelir elde etmeyi beklediği belirtiliyor. Aşıyı kullanan deneklerin 1 yıl içinde yeniden sigara içmeme oranı aşısız sigara bırakanlara göre 3.5 kat daha başarılı. Aşı 1 yıldan az bir süre içinde piyasaya çıkacak. Sigarayı bırakmak isteyenler aşıyı birkaç ay üst üste olmak zorunda.

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