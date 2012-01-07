Şifreler tarih oluyor

T24 - Aklımızda tutmakta zorlandığımız onlarca şifreden nihayet kurtuluyoruz, yakında şifrenin yerini göz alacak.



IBM'den David Nahamoo'nun öngörüsüne göre 5 yıl içinde şifrelere ihtiyaç kalmayacak ve bugün şifre girerek kullandığımız birçok şeyi gözümüzle açabileceğiz.



Her insanın kendine özgü biyometrik kimliği olduğuna dikkat çeken Nahamoo, bugün için günlük hayatta bu teknolojinin yaygın bir şekilde kullanılmadığını; ancak 5 yıl sonra iPad'lerden, video oyunlarına ve hatta arabalara kadar birçok alanda biyometrik kimliğin yoğun bir şekilde kullanılacağını kaydetti.

Gözünüz şifreniz olacak



Hürriyet'in haberine göre; Android 4'ün ortaya çıkmasıyla beraber yüz tanıma teknolojisinin de cep telefonlarında yaygın bir şekilde kullanılması bekleniyor.



Bu sayede şifre girerek telefonlarını açmak yerine, kullanıcılar gözleriyle aynı işlemi gerçekleştirebilecek.