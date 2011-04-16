Şifre soruşturmasında gizlilik kararı alındı

T24 - Başsavcıvekili Sakınan, YGS’deki şifre skandalıyla ilgili soruşturmada ‘gizlilik kararı’ alındığını açıkladı ‘Sınavın iptal edilip edilmemesine karışamayız’ dedi.



Şifreli soru kitapçıklarının dağıtıldığı iddiaları üzerine başlatılan YGS soruşturmasını yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan, “YGS’ye ilişkin soruşturmayı, ikinci sınavı etkilemeyecek bir süre içinde sonuçlandıracağız” dedi.Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle:



ÖSYM Başkanı’nın açıklamalarının tatmin edip etmediği tartışılırken, şifre soruşturmasını yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan, gazetecilerin sorularını cevapladı.



3 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI: Sakınan, adliyede, gazetecilerin ısrarlı soruları üzerine, YGS ve KPSS sınavları ile ilgili soruşturmaların devam ettiğini ve soruşturma kapsamında 3 ÖSYM çalışanının bilgisine başvurduklarını belirtti.



SAVCI TATMİN OLDU MU? Sakınan, “ÖSYM Başkanı Ali Demir ’in açıklamalarından tatmin oldunuz mu?” sorusuna “Bizim tatmin olup olmamamız gibi bir durum söz konusu değil. Bu olayı araştırmak konusunda sorumluluğumuz var. Kamuoyunu ikna etmek gibi bir sorumluluğumuz yok” dedi.



GİZLİLİK KARARI ALINDI: Soruşturmada yol haritasının belli olduğunu kaydeden Sakınan, dosyada gizlilik kararı olduğu için daha fazla yorum yapamayacağını ve kamuoyundaki eleştirilere cevap veremeyeceğini söyledi.

MAKUL BİR SÜREDE: Soruşturmanın ne zaman sonuçlanacağı sorusuna “LYS’den önce, yani ikinci sınavın sonucunu etkilemeyecek şekilde sonuçlandıracağız. Ama bu bir gün-iki gün değil, makul bir sürede olacak” karşılığını verdi.

FAALİYETLERİ SORUŞTURULUYOR: Soruşturmanın KPSS soruşturması ile birlikte yürütüldüğünü kaydeden Sakınan, “Ana dosya üzerinden yürütüyoruz. Bizim KPSS’de yaptığımız soruşturma sadece 11 Temmuz’da yapılan sınavla ilgili değil. ÖSYM’nin faaliyetleri ile ilgili bir soruşturma” diye konuştu. Sakınan KPSS soruşturmasının geniş kapsamlı olduğunu ve “biraz daha süreceğini” söyledi.



SINAVIN İPTALİ: ÖSYM ile soruşturmayla sınırlı görüşmeler yaptıklarını ifade eden Sakınan, “Sınavın iptali ile ilgili görüşmemiz söz konusu değil” dedi. Sınavın iptal edilse de edilmese de öğrencilerin önünde bir sınav daha olduğunu hatırlatan Sakınan “Sonuçta bu sınav son değil. Zaten ilk sınavın da yüzde 30 etkisi var” diye konuştu.



BİLİRKİŞİLER: KPSS soruşturmasında bilirkişi olarak görevlendirilen kişilerin bu soruşturmada da görevli olduklarını söyleyen Sakınan “Çünkü hem konunun uzmanılar hem de ÖSYM personelini tanıyorlar. Pratik olması için böyle seçtik. Bunların içinde TÜBİTAK’ta görev yapan uzman da var” dedi.



YEĞENLERİNE NE CEVAP VERDİ?: Çevresinde sınava giren üç kişinin olduğunu ve kendi yeğenlerinin de sınavın iptal edilip edilmeyeceğini sorduğunu anlatan Sakınan “Ben de ‘siz sınavınıza çalışın’ diyorum” diye konuştu.



ŞİFRE VAR MI?: “Şifre vardır ya da yoktur diyemem” diyen Sakınan, “Ali Demir (ÖSYM Başkanı)de gelse iptal edilmesi gerekir ya da gerekmez diyemem. Sınavın iptaline biz karışamayız” dedi.



MOD-MEDYAN: Sakınan, sınavdan önce internetteki arama motorlarında ‘mod medyan’ aramasının yoğunlaştığının hatırlatılması üzerine ise “Mod medyanı ben de merak ediyorum” dedi.



81 İLDEN ÖRNEK KİTAPÇIKLAR İNCELENİYOR: Emniyet’e talimat vererek 81 ilden adaylara dağıtılan ve karalama yaptıkları soru kitapçıklarından örnekler aldırdığını anlatan Sakınan kaç kitapçığın bu şekilde inceleneceği sorusuna ise “Ben Emniyet’e makul sayıda alın dedim. Sonra da kaç tane aldınız diye sormadım” yanıtını verdi.



YAZILI AÇIKLAMA DA GELDİ: Sakınan gazetecilere verdiği cevapların ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘bilgi kirliliğine neden olunmaması amacıyla’ bir de yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, 2011 yılı YGS sonrası başlatılan soruşturma içeriğinde, tüm bilgi ve belgelerin kapsamlı ve ivedilikle değerlendirilmesinin sürdürüldüğü belirtilerek, “Kitapçıklar üzerinde bilirkişi incelemeleri devam ediyor” dendi.



