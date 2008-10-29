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Spor

Şifo Antalya'da!..

Antalyaspor'un, Joseph Jarabinsky'den boşalan teknik direktörlük görevi için Mehmet Özdilek'le anlaştığı açıklandı.

29 Ekim 2008 02:00


Turkcell Süper Lig takımlarından Antalyaspor'un, Joseph Jarabinsky'den boşalan teknik direktörlük görevi için Mehmet Özdilek'le anlaştığı açıklandı.

Çek Teknik Direktör Joseph Jarabinsky ile yollarını ayıran Antalyaspor, Mehmet Özdilek ile anlaşmaya vardı.

Antalyaspor yönetimi ile 3 yıllık anlaşmaya vardıklarını belirten Mehmet Özdilek, bir askilik çıkmadığı takdirde Fortis Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile oynanacak maçın ardından resmi sözleşme imzalayacaklarını söyledi.

Aktif futbol kariyerini 2001 yılında noktalayan "Şifo" lakaplı Mehmet Özdilek, futbolu bıraktıktan sonra 1 yıl boyunca İngiltere'de antrenörlük ve yabancı dil eğitimi gördü.

42 yaşındaki Özdilek, ilk teknik adamlık deneyimini Malatyaspor'da yaşadı.

Özdilek, daha sonra milli takımda Fatih Terim'in yardımcısı olarak görev yapmış ancak hafızalara maçtan sonra çıkan olaylarla kazınan İsviçre karşılaşmasının ardından görevinden istifa etmişti.

Jarabinsky'nin görevine son veren Antalyaspor ise bu sezon , 8. hafta sonunda 2 puanla 17. sırada bulunuyor

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