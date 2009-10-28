Sıfır stopaja 'çifte vergilendirme' çözümü

Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği 'faiz gelirlerinden yabancılarda kesilen sıfır stopaj' için nasıl bir çözüm yöntemi izleneceği konusunda ilk fikir alışverişleri yapılmaya başlandı.



Anayasa Mahkemesi, faiz gelirlerinden kesilen stopajın yabancılara 'sıfır' olarak uygulamasını geçtiğimiz günlerde iptal etmişti. Şimdi gerekçeli kararın çıkması bekleniyor. Gerekçeli kararın yayınlanmasının ardından yeni düzenleme için Maliye'nin 9 aylık süresi var. Düzenleme için ilk görüşler ise oluşmaya başladı. Uygulama ilk başladığında yabancılardan da stopaj kesilmesi hükmünün yer aldığını hatırlatan yetkililer, aynı düzenlemenin gündeme gelebileceğini, ancak bu sefer de çifte vergilendirme anlaşmalarının devreye gireceğini söyledi. Çifte vergilendirme anlaşmaları sayesinde yabancılara Türkiye'de stopaj uygulanmayacağı üzerinde duruluyor. Bu ülkelere ilk örnek ise Hollanda.

Yerliden stopaj alınıyor





Faiz gelirlerinden stopaj alınmasını içeren düzenleme 2006 yılında yürürlüğe girdi. "Geçici 67" olarak bilinen düzenlemenin ilk halinde hem yerli hem de yabancı yatırımcıdan yüzde 15 oranında stopaj kesilmesi düzenlemesi yer alıyordu. Ancak yaşanan sorunlar nedeniyle yabancılardan kesilecek stopaj aradan geçen 6 aylık süre sonunda sıfırlandı. Geçen yıl ise yerli yatırımcıların hisse senedi piyasasında yani borsada yaptıkları işlemlerden elde ettikleri gelirlerden de stopaj alınmaması kararlaştırıldı. Mevcut sistemde yerli yatırımcıdan başta bono olmak üzere repo ve yatırım fonlarından yüzde 10 stopaj kesiliyor. Çünkü Bakanlar Kurulu, yasada yüzde 15 olarak belirtilmesine rağmen aldığı yetki ile oranı yüzde 10 olarak uygulamıştı. Anayasa Mahkemesi ise yabancılardan stopaj kesilmemesine ilişkin düzenlemeyi yaklaşık 10 gün önce iptal etmişti.

Çifte vergilendirme olur





Bundan sonrası için Maliye ya yabancılardan yüzde 10 stopaj almaya başlayacak ya da yerlilerin stopajını yabancılarla eşit hale getirip sıfırlayacak. Üçüncü çözüm önerisinin ise stopaj oranının yüzde 5 gibi bir orana düşürülüp eşitlenmesi olabileceği ifade ediliyor. Eğer yerli yatırımcının stopajı sıfırlanırsa bu sefer bütçede gelir kaybı oluşacak. Maliye, oranı düşürerek hem yerli hem de yabancı yatırımcılardan eşit stopaj alma yoluna da giderse gelirini dengeleyebilecek. Maliye Bakanlığı'nda ilk yapılan değerlendirmeler yerli yatırımcının yanı sıra yabancıya da stopaj uygulanması yönünde. Böyle bir düzenleme yapılsa bile zaten çifte vergilendirme anlaşmalarının devreye gireceği söyleniyor.

Maliye ispat istemişti



