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Dünya

'Sıfır noktası'nda camiye itiraz

Yıkılan 'İkiz Kulleler'in yakınına yapılması planlanan cami davalık oldu.

05 Ağustos 2010 03:00

T24 -  11 Eylül saldırılarıyla yıkılan ikiz kulelerin olduğu bölgenin yakınına yapılması düşünülen cami mahkemeye götürülüyor.

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New York'ta 11 Eylül saldırısıyla yıkılan ikiz kulelerin olduğu ve bugün 'sıfır noktası' olarak adlandırılan bölge yakınına cami inşa etme projesine karşı mahkemeye başvuruluyor. 
 


Amerikan Hukuk ve Adalet Merkezi adlı grup, New York Anıt Koruma Komisyonu'nun camiyi de içeren bir İslam kültür merkezi inşa edilmesine olanak sağlayan kararını dava edeceğini açıkladı. 

Komisyon, caminin yapılacağı yerdeki 152 yıllık binanın tarihi bir değeri olması için gerekli kriterleri karşılamadığını belirleyerek, inşaat önündeki engeli kaldırmıştı.



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