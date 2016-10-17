Sıfır konutta en yüksek fiyat artışı Üsküdar ve Bakırköy'de

TSKB Gayrimenkul'ün raporuna göre, İstanbul'da son bir yılda markalı sıfır konutlarda en yüksek değer artışı yaklaşık yüzde 33 ile Üsküdar'da görülürken, Bakırköy'de yüzde 32, Ataşehir ve Zeytinburnu'nda ise ortalama yüzde 25 artış yaşandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; TSKB Gayrimenkul'ün raporuna göre, İstanbul'da son bir yılda markalı sıfır konutlarda en yüksek değer artışı yaklaşık yüzde 33 ile Üsküdar'da görülürken,Bakırköy'de yüzde 32, Ataşehir ve Zeytinburnu'nda ise ortalama yüzde 25 artış yaşandı. Üsküdar'da metrekare fiyatları ortalama 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükselirken, Bakırköy'de 7 bin liradan 9 bin 250 liraya, Ataşehir'de 5 bin 750 liradan 7 bin 250 liraya, Zeytinburnu'nda ise 4-12 bin lira aralığından 5-14 bin lira aralığına yükseldi.

TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, son yıllarda özelikle konut fiyat artışlarında iki önemli değişkenin etkili olduğunu, bunlardan ilkinin mega projeler, diğerinin de bölgedeki konut stokunun hayata geçmesi ve belirli bir süre sonunda bölgenin olgunlaşması olduğunu söyledi.

"Kamu yatırımları fiyatları etkiliyor"

Maya, mega projelerde etkinin çok açık görülebildiğini, köprü, metro, havalimanı,hastane, adliye sarayı ve benzeri kamu yatırımlarının bölge dinamiklerini ve fiyatı önemli şekilde etkilediğini vurguladı.

Maya, "İkincisinde ise bölgede birden bire eş zamanlı başlayan şantiyeler olduğunda, inşaat bitiş ve ev teslim dönemleri de çok benzer zamanlarda oluyor. Aynı anda stoka çok fazla konut eklendiğinde özelikle kira rakamları ve satış rakamlarının dengeye ulaşması biraz vakit alabiliyor. Dengeye ulaştığında ve gerçek pazar değerlerini bulma dönemlerinde artışlar biraz daha keskin olabiliyor" diye konuştu.

Maya, Ataşehir'de bir sene önce ortalama 5 bin 750 lira olan metrekare birim fiyatının 1 yıl sonra 7 bin 250 liraya çıktığını, artış oranının yüzde 25'i geçtiğini kaydederek, "Ataşehir bölgesi, yakın çevresinde iş alanlarının artması,kendi kendine yetebilen ve ticari alternatifleri artan bir bölge haline gelmesi, ayrıca İstanbul FinansMerkezi'nin (İFM) bölgeye yakın konumda yer alması fiyatların artışında etkili olmaktadır" ifadelerini kullandı.

Bakırköy'de 6 bin 500-7 bin 500 aralığında olan metrekare fiyatlarının 8 bin 500-10 bin lira civarına yükseldiğini dile getiren Maya, ortalama fiyatların ise 7 bin liradan 9 bin 250 liraya çıktığını, son 1 yılda fiyat artışlarının ortalama yüzde 32 olduğunu söyledi..

"Artış oranı yüzde 33'lere ulaştı"

Maya, Üsküdar'da 7 bin 500 lira olan metrekare ortalamasının son 1 yılda 10 bin liraya çıktığını dile getirerek, artış oranının yüzde 33'lere ulaştığı bilgisini verdi.

Bir yıl önce Zeytinburnu'nda birinci el konut satışında metrekare fiyatlarının 4 bin ila 12 bin lira arasında değiştiğini kaydeden Maya, "Şu anda ise 5 bin ila 14 bin arasında değişiyor. Artış oranları yüzde 25'lerde. Merkezde fiyatlar 4-5 bin aralığında değişmekteyken, marka projelerde fiyatlar 6-9 bin lira aralığında, sahil kısmındaki projelerde ise 14 bin liraya ulaşmış durumda" dedi.