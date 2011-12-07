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Dünya

Sıfır kilometre Porsche'ler yarı fiyatına satıldı CENEVRE (A.A)

07 Aralık 2011 20:55

-Sıfır kilometre Porsche'ler yarı fiyatına satıldı CENEVRE (A.A) - 07.12.2011 - Bir İsviçre internet sitesinde yarı fiyatına satılan otomobilseverlerin hayali 2012 model altı adet sıfır kilometre Porsche 911 Carrera S, birkaç dakika içinde tükendi. Hepsi siyah renkte olan ve 72 bin İsviçre frangına (yaklaşık 144 bin TL) satılan otomobillerin sahipleri, yapılan sözleşme gereği araçlarını bir yıldan önce ellerinden çıkaramayacak. Yöneticilerinin, lüks otomobillerin de uygun fiyatla satılabileceğini ispatlamak istediklerini söyledikleri Qoqa şirketi, geçen kış da internet üzerinden Mini Cooper marka araçları yüzde 30'dan fazla indirimle satmıştı. 6 silindirli 3,8 litre hacimli ve 400 beygir gücünde motora sahip 911 Carrera S, sıfırdan yüz kilometre hıza 4,5 saniyede ulaşıyor.

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