Şifalı olduğu iddia edilen ve 3 şişesi 2 bin lira olan su esrarlı çıktı

Hastalıkları hazırladığı 'rahmet melekli suyu' ile iyileştirdiğini öne süren Mehmet Üner'in hastalara içirdiği sudan esrar çıktı. 3 kadının şikâyetiyle hakkında dava açılan Üner kayıp.

Çıktığı televizyon kanallarında ölümcül hastalıklara ruhsatlı şerbetle şifa dağıttığını, kanserli hücreyi öldürdüğünü öne süren Mehmet Üner, Fatih’teki evine gelenlere ‘rahmet suyu’ diyerek çay gibi demlediği esrarlı suyu içirdi.

Hürriyet gazetesinden Özge Eğrikar'ın haberine göre Y.B., C.Ö. ve M.A. adlı 3 kadının şikâyeti üzerine Üner’in evine baskın yapıldı. Aramada ‘Tanderman Bitki Çayı’ (Rabbimin Nuru ve Rahmeti) yazılı şişe ve poşetlerde 2 kilo 884 gram esrarlı su ele geçirildi.

İfadesinde, “Allah’ın elçisiyim, mehdiyim. Bu suda melekler var” diyen, aldığı paraya ‘zekât’ dediği iddia edilen Üner’in 29 yıla kadar hapsi istendi. İstanbul 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmada şikâyetçi C.Ö. “Kocam eve içinde rahmet melekleri olduğunu söylediği bir su getiriyor, kaynatıp içiyordu. Esrarlı olduğunu bilmiyorduk” dedi.

Üner’i savunan C.Ö.’nün kocası E.Ö. ise “Sanık 12’nci imamdır, mehdidir. Çocukken kalbimden rahatsızlandım. Verdiği suyla şifa buldum. O sudan siz de içerseniz hastalıklarınız şifa bulur” dedi. Şikâyetçilerden M.A. ise kanser akrabaları için 3 şişe suya 2 bin lira verdiklerini söyledi. Ortadan kaybolan sanığa yakalama kararı çıkarıldı.