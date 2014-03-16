T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Şifalı olduğu iddia edilen ve 3 şişesi 2 bin lira olan su esrarlı çıktı

Kanserli hücreyi öldürdüğünü öne süren Mehmet Üner, Fatih’teki evine gelenlere ‘rahmet suyu’ diyerek çay gibi demlediği esrarlı suyu içirdi

16 Mart 2014 14:08

Hastalıkları hazırladığı 'rahmet melekli suyu' ile iyileştirdiğini öne süren Mehmet Üner'in hastalara içirdiği sudan esrar çıktı. 3 kadının şikâyetiyle hakkında dava açılan Üner kayıp.

Çıktığı televizyon kanallarında ölümcül hastalıklara ruhsatlı şerbetle şifa dağıttığını, kanserli hücreyi öldürdüğünü öne süren Mehmet Üner, Fatih’teki evine gelenlere ‘rahmet suyu’ diyerek çay gibi demlediği esrarlı suyu içirdi.

Hürriyet gazetesinden Özge Eğrikar'ın haberine göre Y.B., C.Ö. ve M.A. adlı 3 kadının şikâyeti üzerine Üner’in evine baskın yapıldı. Aramada ‘Tanderman Bitki Çayı’ (Rabbimin Nuru ve Rahmeti) yazılı şişe ve poşetlerde 2 kilo 884 gram esrarlı su ele geçirildi.

İfadesinde, “Allah’ın elçisiyim, mehdiyim. Bu suda melekler var” diyen, aldığı paraya ‘zekât’ dediği iddia edilen Üner’in 29 yıla kadar hapsi istendi. İstanbul 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmada şikâyetçi C.Ö. “Kocam eve içinde rahmet melekleri olduğunu söylediği bir su getiriyor, kaynatıp içiyordu. Esrarlı olduğunu bilmiyorduk” dedi.

Üner’i savunan C.Ö.’nün kocası E.Ö. ise “Sanık 12’nci imamdır, mehdidir. Çocukken kalbimden rahatsızlandım. Verdiği suyla şifa buldum. O sudan siz de içerseniz hastalıklarınız şifa bulur” dedi. Şikâyetçilerden M.A. ise kanser akrabaları için 3 şişe suya 2 bin lira verdiklerini söyledi. Ortadan kaybolan sanığa yakalama kararı çıkarıldı.

ETİKETLER

mehmet üneresrarlı sukanser hastalarınadoktorsuda melekler varallahın elçisiyim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

17 yaşındaki genci, kavgalı olduğu kişiyi sandı; öldürdü ...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24