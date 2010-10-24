-SİESTA ŞAMPİYONU 17 DAKİKA ŞEKERLEME YAPTI ANKARA (A.A) - 24.10.2010 - İspanya'da modern yaşam yüzünden yok olma tehdidi altındaki siesta geleneğini canlandırmak için düzenlenen bir yarışmayı, kalabalık bir alışveriş merkezinde 17 dakika şekerleme yapan işsiz Ekvadorlu kazandı. İlk kez düzenlenen şampiyonada, jürinin uykusu sırasında 70 desibele ulaşan horlamasını ve sadece 40 kez göz kırpmasını tespit etmesi üzerine 62 yaşındaki işsiz güvenlik görevlisi Pedro Soria Lopez, 1000 avroluk büyük ödüle layık görüldü. İspanya Siestaseverler Derneği tarafından, "güç veren şekerleme" geleneğinin canlandırılması amacıyla düzenlenen ve 9 gün süren yarışmada, 360 yarışmacı 20'şer dakikalık sürelerle, Madrid'in kalabalık bir alışveriş merkezine yerleştirilen kanepelerde uyumaya çalıştılar. Katılımcıların nabızları uyudukları sırada kontrol edilirken jüri, hangi yarışmacının daha hızlı uykuya daldığı, horlamalarının şiddeti, en özgün uyuma pozisyonu ve en güzel pijama gibi unsurlara göre puan verdi.