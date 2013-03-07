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Sierra'nın ölüm nedeni belli oldu, tecavüz ve uyuşturucu yok

Adli Tıp, ABD'li amatör fotoğrafçı Sarai Sierra cinayetine ilişkin incelemesini tamamladı

07 Mart 2013 14:06

ABD'li turist Sarai Sierra cinayetine ilişkin Adli Tıp Kurumu ön raporu tamamlandı. Raporda, Sierra'nın başına aldığı darbe sonucu öldüğü, kanında uyuşturucu bulunmadığı ve tecavüz bulgusuna rastlanmadığı belirtildi.
 
Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi, kaybolduktan 12 gün sonra Sarayburnu'ndaki surlarda cesedi bulunan ABD'li amatör fotoğrafçı Sarai Sierra cinayetine ilişkin incelemesini tamamladı.


'Başına aldığı darbe sonucu öldü'


Sierra'nın kafasına aldığı darbe sonucu travma nedeniyle öldüğü belirtilen ön raporda, vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadığı, bazı bölgelerinde taşımaya bağlı çiziklerin oluştuğu bildirildi.


'Tecavüze uğramadı, kanında uyuşturucu yok'


Yazım aşamasında olan raporda ilk bulgulara göre, Sierra'nın tecavüze uğramadığı ve kanında uyuşturucu bulunmadığı belirlendi.

Derinlemesine inceleme ise, Kimya İhtisas Dairesi'nde yapılacak. Buradaki son incelemenin ardından raporun en geç 20 gün içinde yazılıp, savcılığa gönderilmesi bekleniyor.

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