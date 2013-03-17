Sierra'nın katil zanlısı Ziya T'nin, videosu ortaya çıktı

Amerikalı Sarai Sierra'nın İstanbul'da 2 Şubat'ta cesedinin bulunmasından birkaç gün sonra cinayet şüphelisi olduğu belirlenerek aranan Ziya T yakalanarak gözaltına alındı. Diğer yandan Ziya T'nin yakalandıktan sonraki ilk görüntüleri de ortaya çıktı. Ziya T, görüntülerde, "Kendimi kaybetmiş vaziyetteydim. Olanı, nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Tineri aşırı derecede kullandım" dedi.

Cinayetin ardından önce memleketi Karabük'e, oradan da Hatay'a gittiğine ilişkin elde edilen bilgiler sonrası Hatay'da sürdürülen aramalardan sonuç alındı. Sarai Sierra'nın İstanbul'da 2 Şubat'ta cesedinin bulunmasından 1.5 ay sonra, cinayet şüphelisi olarak aranan Ziya T., yakalanarak gözaltına alındı.

Mehmet Ezer'in DHA'daki haberine göre, emniyet yetkilileri, tüm ilçelerde ve sınır kapılarında bu konuda titiz bir inceleme yapıldığını, detaylı açıklamanın kısa sürede yapılacağını söyledi.



Suriye'de yakalandığı iddiası



Sarai Sierra'nın cinayet şüphelisi olarak aranan, İstanbul, Karabük ve Hatay'da birçok güvenlik kamerası izlenerek kaçtığı noktalar belirlenen 'Laz Ziya' lakaplı Ziya Tanseli'nin Suriye'de yakalandığı öne sürüldü.

Yapılan araştırmalarda, cinayet şüphelisi Ziya Tanseli'nin en son Hatay'dan Suriye'ye kaçtığı anlaşılınca, Türk makamları bu ülke nezdinde de girişimlerde bulunduğu bildirildi.

Cinayet şüphelisinin Suriye'nin Halep kentinde yakalandığı, öğlen saatlerinde de Türkiye'ye iade edildiği öne sürüldü.

Hatay Valiliği ise cinayet şüphelisi Ziya Tanseli'nin yakalanmasıyla ilgili kısa bir açıklama yaptı. Valilik açıklamasında, "ABD vatandaşı Sarai Sierra'nın katil zanlısı olarak aranan ve kamuoyunda 'Laz Ziya' olarak bilinen Ziya T. bugün saat 12.00 sıralarında ilimiz Reyhanlı İlçesi'nde güvenlik güçleri tarafından yakalanmıştır. Şüpheli ilk sorgulamasının ardından adli makamlara teslim edilmiştir" denildi.

'Olanı hatırlamıyorum'

timeturk.com'da yer alan habere göre, yakalandıktan sonra videoya çekilen Ziya T, video görüntüsünde, "Kendimi kaybetmiş vaziyetteydim. Olanı, nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Tineri aşırı derecede kullandım" dedi.

İşte, Ziya T'nin yakalandıktan sonra ortaya çıkan ilk görüntüsü: