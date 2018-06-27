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Dünya

Sierra Negra volkanı patladı: Bölge tahliye ediliyor

Ekvador'da meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından aktif hale gelen Sierra Negra volkanı aktif hale geldi

27 Haziran 2018 22:43

Ekvador'da meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından aktif hale gelen Sierra Negra volkanı nedeniyle bölgedeki çok sayıda kişi tahliye ediliyor.

AFP haber ajansı volkanın patlama anından son görüntüleri paylaştı. Sierra Negra volkanı son olarak 13 sene önce harekete geçmişti.

Ekvador'a bağlı Isabella adasındaki volkanın aktif olacağına dair işaretlerin yaklaşık iki yıldır bulunduğu ifade edildi. Adada 1.748 kişi yaşıyor.

Lavlardan, volkanın yaklaşık 20 kilometre güneyindeki Puerto Villamil köyünün etkilendiği ifade edildi.

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