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Dünya

Sierra Leone'deki toprak kaymasında en az 600 kişiye daha ulaşılamıyor

Hayatını kaybedenlerin sayısı 400 ulaştı

16 Ağustos 2017 18:00

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da pazartesi günü meydana gelen toprak kayması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 400'e ulaşırken, BBC'ye konuşan bir hükümet yetkilisi en az 600 kişinin daha kayıp olduğunu söyledi.

Sierra Leone Devlet Başkanı Ernest Bai Koroma, büyük bir yıkım yaşadıklarını belirterek acil yardım çağrısında bulundu.

Afet bölgesinde 400'e yakın kişinin hayatını kaybettiği yetkililer tarafından doğrulanmış durumda.

Kızıl Haç, sağ durumda birinin bulunabilmesi için zamanla yarışıldığını duyurdu.

Morglarda yer açılabilmesi için cenazelerin çarşamba günü toplu halde gömüleceği bildirildi.

Devlet Başkanı Ernest Bai Koroma'nın sözcüsü Abdulai Baraytay, BBC'ye yaptığı açıklamada, cesetlerin halen toprak altından çıkarıldığını söyleyerek, "Tüm toplum şu anda yasta. Yakınlarını bulamayanların sayısı 600'ün üzerinde" dedi.

Birleşmiş Milletler ise bu ülkede bulunan birimlerinin kurtarma çalışmaları için harekete geçirildiğini duyurdu.

BM sözcüsü Stephane Dujarric, su kaynaklı olası bir salgın hastalık tehdidine karşı önleyici planlar yapıldığını açıkladı.

3 binden fazla kişi evsiz kaldı

Freetown'da toprak kayması sonucu Sugar Loaf Dağı'nın bir yamacı evlerin üzerine çökmüştü.

Şiddetli yağış sonrası yaşanan toprak kayması sırasında birçok kişi hâlâ uykudaydı.

Sierra Leone yoğun yağışlara alışkın bir ülke olsa da güvenli olmayan evler sellerden etkileniyor.

Yaklaşık 1 milyon 200 bin nüfuslu sahil kenti Freetown, her yıl yoğun yağış ve sellerle mücadele ediyor.

Ülkede 2015 yılında da muson yağmurlarının ardından meydana gelen selde 10 kişi ölmüş, binlerce kişi evsiz kalmıştı.

 

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