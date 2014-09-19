T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Sierra Leone'de milyonlarca kişi evlere hapis

Ebola salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Sierra Leone'de 3 günlük sokağa çıkma yasağı uygulaması başladı.

19 Eylül 2014 11:56


Sierra Leone hükümeti, tecrit uygulaması boyunca uzmanların kapı kapı dolaşarak Ebola taraması yapacağını açıkladı.

Hükümet, uygulamayla resmi makamlara bildirilmeden evlerde gizlice tedavi edilmeye çalışılan Ebola hastalarını tesbit etmeyi amaçlıyor.

Sokağa çıkma yasağı yaklaşık 6 milyon kişiyi kapsıyor.

Sierra Leone, Gine ve Liberya ile birlikte salgından en çok etkilenen ülkelerin başında geliyor.

Ebola'nın görüldüğü bölgede BM'nin verilerine göre yaklaşık 22,3 milyon kişi yaşıyor.

Salgında şimdiye kadar 2 bin 460 kişi can verdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

EbolaSierra LeoneLeoneHükümetLeone GineLiberyaDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/HS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24