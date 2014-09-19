Sierra Leone'de milyonlarca kişi evlere hapis



Sierra Leone hükümeti, tecrit uygulaması boyunca uzmanların kapı kapı dolaşarak Ebola taraması yapacağını açıkladı.

Hükümet, uygulamayla resmi makamlara bildirilmeden evlerde gizlice tedavi edilmeye çalışılan Ebola hastalarını tesbit etmeyi amaçlıyor.

Sokağa çıkma yasağı yaklaşık 6 milyon kişiyi kapsıyor.

Sierra Leone, Gine ve Liberya ile birlikte salgından en çok etkilenen ülkelerin başında geliyor.

Ebola'nın görüldüğü bölgede BM'nin verilerine göre yaklaşık 22,3 milyon kişi yaşıyor.

Salgında şimdiye kadar 2 bin 460 kişi can verdi.