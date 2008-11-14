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Spor

Siena'yı da yenerler

Euroleague'de B Grubunun yenilgisiz tek takımı olan Montepaschi Siena, Panathinaikos deplasmanında ünvanını bıraktı.

14 Kasım 2008 02:00



Euroleague'de B Grubunun yenilgisiz tek takımı olan Montepaschi Siena, Panathinaikos deplasmanında ünvanını bıraktı.

Eski Euroleague şampiyonu Panathinaikos, 1. ve 4. çeyreklerdeki başarılı oyunu ile İtalyan şampiyonunu 81-76 maplup etti.

Panathinaikos'da sezon başında takıma katılan ikili Fotsis ve Pekovic takımlarına maçı kazandıran isimler oldular.

Yunanistan'daki maç sonunda iki takımında 3-1 galibiyet oranına ulaştı ve puanları eşitlendi.

Panathinaikos: Antonis Fotsis 14 sayı-4 ribaund, Nikola Pekovic 14 sayı-3 ribaund, Dimitrios Diamantidis 11 sayı-6 asist-4 ribaund, Vassilis Spanoulis 10 sayı-5 asist-5 ribaund, Sarunas Jasikevicius 10 sayı-3 asist, Mike Batiste 8 sayı, Kostas Tsartsaris 7 sayı, Drew Nicholas 3 sayı, Dusan Kecman 2 sayı, Stratos Perperoglou 2 sayı.

Montepaschi Siena: Ksistof Lavrinovic 22 sayı-4 ribaund, Romain Sato 17 sayı-4 ribaund, Henry Domercant 14 sayı-3 asist, Rimantas Kaukenas 10 sayı-5 ribaund-3 asist, Shaun Stonerook 6 sayı, Benjamin Eze 4 sayı, Terrell McIntyre 3 sayı.

1. periyot: 22-14
2. periyot: 23-28
3. periyot: 11-13
4. periyot: 25-21

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