Siena'yı da yenerler





Euroleague'de B Grubunun yenilgisiz tek takımı olan Montepaschi Siena, Panathinaikos deplasmanında ünvanını bıraktı.



Eski Euroleague şampiyonu Panathinaikos, 1. ve 4. çeyreklerdeki başarılı oyunu ile İtalyan şampiyonunu 81-76 maplup etti.



Panathinaikos'da sezon başında takıma katılan ikili Fotsis ve Pekovic takımlarına maçı kazandıran isimler oldular.



Yunanistan'daki maç sonunda iki takımında 3-1 galibiyet oranına ulaştı ve puanları eşitlendi.



Panathinaikos: Antonis Fotsis 14 sayı-4 ribaund, Nikola Pekovic 14 sayı-3 ribaund, Dimitrios Diamantidis 11 sayı-6 asist-4 ribaund, Vassilis Spanoulis 10 sayı-5 asist-5 ribaund, Sarunas Jasikevicius 10 sayı-3 asist, Mike Batiste 8 sayı, Kostas Tsartsaris 7 sayı, Drew Nicholas 3 sayı, Dusan Kecman 2 sayı, Stratos Perperoglou 2 sayı.



Montepaschi Siena: Ksistof Lavrinovic 22 sayı-4 ribaund, Romain Sato 17 sayı-4 ribaund, Henry Domercant 14 sayı-3 asist, Rimantas Kaukenas 10 sayı-5 ribaund-3 asist, Shaun Stonerook 6 sayı, Benjamin Eze 4 sayı, Terrell McIntyre 3 sayı.



1. periyot: 22-14

2. periyot: 23-28

3. periyot: 11-13

4. periyot: 25-21



