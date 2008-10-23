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Spor

Siena 'merhaba' dedi

Siena Euroleague'deki ilk maçında Çarşamba akşamı Polonya'nın Asecco Prokom ekibini konuk etti.

23 Ekim 2008 03:00

Siena Euroleague'deki ilk maçında Çarşamba akşamı Polonya'nın Asecco Prokom ekibini konuk etti.

Euroleague'de şampiyonluk adayları arasında yer alan B Grubu temsilcisi İtalya'nın Montepaschi Siena ekibi Devler Ligi'ndeki ilk maçında Çarşamba akşamı Polonya'nın Asecco Prokom ekibini konuk etti. 3500 kişinin izlediği maçta Siena, zaman zaman zorlandığı mücadeleden 80-71 galip ayrılarak sezona galibiyetle başladı.

Devreyi 43-36 önde bitiren Siena'da eski Pınar Karşıyaka ve Efes Pilsen guardı Henry Domercant 15 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Takımın iki Litvanyalı yıldızından Ksistof Lavrinovic 13 sayı, 13 ribaunt ile double doubkle yaparken Rimantas Kaukenas 13 sayıyla oynadı. Takımın yıldız oyun kurucusu Terrell McIntyre ise 11 sayı, 7 asist ile yıldızlaşan bir diğer isim oldu.

Konuk ekipte ise David Logan 27 sayı, 4 asistlik performansıyla maçın en skorer ismi olurken Ronnie Burrell 15 sayı, 7 ribaunt ile oynadı.

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