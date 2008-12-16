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Ekonomi

Siemens’e 1 milyar Euro’luk rüşvet cezası

Uluslararası ihalelerde rüşvet dağıtmakla suçlanan Siemens, Amerikan ve Alman adaletine yaklaşık 1 milyar Euro ceza ödeyecek.

16 Aralık 2008 02:00

Uluslararası ihalelerde rüşvet dağıtmakla suçlanan Alman sanayi devi Siemens grubu, Amerikan ve Alman adaletine yaklaşık 1 milyar Euro ceza ödemeyi kabul etti.

Şirketin, hakkındaki soruşturma dosyalarının kapatılması için ABD'de 800 milyon dolar, Almanya'da 395 milyon Euro ödenmesi konusundaki anlaşma, şirket patronu Peter Löscher tarafından memnuniyetle karşılandı. Löscher, şirkete çok daha pahalıya patlayacağını düşündüğü soruşturmaların bu yolla kapatılmasını "en güzel Noel hediyesi" olarak gördüğünü Bild gazetesine söyledi.

ABD'de Siemens aleyhinde açılan davada Amerikan Borsalar Birliği (SEC) ve Adalet bakanlığı, eşi benzeri görülmemiş rüşvet davasının kapatılması için şirketten 800 milyon dolar talep etmişti. Şirket bunu kabul etti.

Şirket Almanya'da, aleyhinde açılan soruşturmanın kapatılması için de Almanya adaletine 395 milyon Euro ödeyecek.

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