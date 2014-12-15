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Dünya

Sidney'deki rehine krizinde 2 kişi hayatını kaybetti

Sidney'de onlarca kişinin silahlı bir kişi tarafından rehine tutulduğu kafe civarında silah sesleri duyulmasının ardından polis kafeye girdi, operasyonda 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı

15 Aralık 2014 19:50

Avustralya'nın Sidney şehrinde 16 saat süren rehine krizinde polis operasyonuyla sona erdi. Operasyonda 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Arapça yazıların bulunduğu siyah bir bayrağın görüldüğü kafe'de rehin alınan kişilerden 5'i kendi imkanlarıyla kaçmayı başardı.

Rehine krizinin arkasındaki kişinin İran asıllı Haron Monis olduğu açıklandı. Avustralya polisi ise saldırganın kimliği belli olduktan kısa bir süre sonra kafeye operasyon düzenledi. Avustralya medyasına göre en az üç kişinin durumu kritik iki kişi ise hayatını kaybetti.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Avustralya basınından bazı kaynaklar, saldırganın vurulduğunu duyurdu. Ancak henüz bu bilgi doğrulanmış değil. Yaralıların durumuyla ilgili de herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Kafedekileri rehin alan silahlı kişinin kimliği TSİ 16.00 sularında belli olmuştu. Reuters, daha önce cinsel saldırı suçundan hüküm giymiş olan Man Haron Monis isimli kişinin, İranlı bir mülteci olduğunu bildirdi. Kendini şeyh olarak tanımlayan 49 yaşındaki Monis, yurt dışında ölen Avustralyalı askerlerin ailelerine gönderdiği nefret mektuplarıyla tanınıyor.

Yaklaşık 16 saat süren rehine krizi sırasında, daha önce beş kişi kafeden kaçmayı başarmıştı.

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