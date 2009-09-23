Sidney kırmızıya boyandı

Avustralya'nın en büyük kenti Sidney, çölden rüzgarların taşıdığı kırmızı tozlarla kızıl bir kent havasına büründü.

Kenti kaplayan şiddetli toz bulutu nedeniyle astım, akciğer ve kalp hastalarına dikkatli olmaları çağrıları yapıldı, çocuklardan ve yaşlılardan evde kalmaları istendi. Birçok kişinin maske takmak zorunda kaldığı kentte, acil servislere solunum sorunları nedeniyle başvurularda bulunuldu.



Görüş mesafesinin düşmesi yüzünden uluslararası uçuşlarda, deniz ve karayolu trafiğinde sorunlar başgösterdi.



Avustralya Meteoroloji Ajansı, toz bulutunun saatte 65 kilometre hızla kenti etkisi altına aldığını duyururken, Sydney ve diğer kentlerde zarara yol açabilecek rüzgar uyarısında bulundu. Uzmanlar, rüzgarın etkisinin bugün azalacağını belirtiyor.



Sydney üzerindeki kırmızı toz bulutunun da öğle saatlerinde belli oranda geçtiği, diğer bölgelerdeki etkisininse azalarak sürdüğü kaydediliyor.

