'Sıdıka' oyuncuları telif davasını kazandı

1997 yılında yayınlanan 'Sıdıka' dizisinin oyuncuları, dizinin tekrar gösterimlerinden telif hakkı almak için açtıkları davayı kazandı. Kararın emsal niteliği taşıyacağı belirtiliyor.

1997 yılında Show TV ekranlarında gösterilmiş olan ‘Sıdıka’ dizisinin oyuncularının, dizinin tekrar gösterimleriyle ilgili 2002 yılında açtıkları telif hakkı davasını sonuçlandı. Ali Erkazan, Füsun Demirel ve Hasibe Eren’in başrollerinde oynadığı dizinin tekrarları başka kanallarda da yayımlanmıştı. Mahkeme, oyuncuların açtığı davayı haklı buldu ve telif ücretlerinin televizyon kanalından tahsil edilmesine karar verdi.

Kararın ardından sadece dizilerden değil filmlerden dolayı da birçok ünlü ismin dava açması bekleniyor.