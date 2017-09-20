Side'deki anıtsal çeşmenin restoresi için 12 milyon lira ödenek

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Karabayram, Side\'de bulunan M.S. 2 veya 3\'üncü yüzyıl başlarında yapıldığı tahmin edilen Side anıtsal çeşmenin restorasyonunun tamamlanması için 12 milyon liralık ödenek ayrıldığını ve restorasyon ihalesinin açıldığını söyledi.

Manavgat\'ın Side Mahallesi\'nde bulunan anıtsal çeşmenin restorasyonunun tamamlanması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Antalya Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürlüğü tarafından ihale açıldı. Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Karabayram, yapılacak diğer çalışmalarla birlikte Side için 12 milyon liralık ödenek ayrıldığını belirtti. Side anıtsal çeşmenin Roma döneminin en ihtişamlı yapılarından biri olduğunu ve yapımının M.S. 2\'nci yüzyıl ile 3\'üncü yüzyıl başlarına tarihlendiğini kaydeden Karabayram, 2004\'ten bu yana Barut Hotels tarafından yürütülen restorasyon çalışmalarında yüzde 20\'lik bir kısımda ilerleme kaydedildiğini aktardı.

ANITSAL ÇEŞME ALGILANABİLİR HALE GELECEK

Barut grubuna bugüne kadar ki çalışmalar için teşekkür eden ve anıtsal çeşmenin şu anki durumunu anlatan Karabayram, \"Gördüğünüz alan çok ciddi taş bloklar var, bunların bütün parçalarına tek tek numaralar verilmiş, geçmiş yıllardan beri bu bloklar tek tek belgelenmişti. Şimdi bu blokların ve kemer yapısının üst sütunlara yerleştirilmesi ve Side anıtsal çeşmesinin algılanabilir konservasyonunun tamamlanması, konservasyonunun yapılması planlanıyor. Side anıtsal çeşmesinin ödeneği sağlandı, önümüzdeki günlerde ihalesi gerçekleşecek\" dedi.

YENİ MALZEME KULLANILMAYACAK

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyelerinden Side Kazı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Alanyalı başkanlığında kurulan bilimsel heyetin görüşleri doğrultusunda, anıtsal çeşmenin algılanabilir şekilde planlaması ve konservasyonunun yapılacağını anlatan Cemil Karabayram, \"Bu yapının belli sütunları çok belli dönemlerde konuldu. Tamamı orijinal olan bu sütunlarda tamamen orijinal malzemeden hareket edilerek yeni bir sistem kurgulaması yapılacak. Kesinlikle yeni malzeme kullanılması şu anda söz konusu değil. Ama dengeyi sağlama adına belki belli bloklar konulabilir\" diye konuştu.

Cemil Karabayram, Side girişinde yola dökülen asfaltın da kaldırılarak antik kentin orijinal dokusuna kavuşturulacağını ayrıca, antik tiyatro konusunda çalışma içinde olduklarını kaydetti.

\'ROMA\'DAKİ ÇEŞME BURADAN ETKİLENEREK YAPILDI\'

Antik Side\'de kazıları ilk defa Ord. Prof. Dr. Arif Müfit Mansel\'in başlattığını ve onun Side\'yle ilgili söyledikleri ve yazdıklarının önemli olduğunu belirten Karabayram, Mansel\'in İtalya\'nın Roma şehrindeki Palatin Tepesi\'nin güneydoğu eteğinde Severızların sarayının doğusunda yer alan \'Septizodium\' adlı yapının Side\'den kopyalanarak yapıldığı söyleminin de araştırılacağını vurguladı. Karabayram, \"Arif Mansel hocamız bu çeşmenin bir kopyasının İtalyanlar tarafından alınarak İtalya\'ya yaptırıldığını söylemişti. Tabi bu bir tartışma konusuydu ama bunun için de bir çalışma yapıyoruz. Sanat tarihçileriyle bu konuyu değerlendiriyoruz. Arif Mansel hocamız, aslında Roma\'daki çeşmenin de buradan etkilenerek yapıldığını söylüyor\" dedi.

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