-ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR PANAMA KANALINI KAPATTI ANKARA (A.A) - 09.12.2010 - Büyük Okyanus'u Atlas Okyanusu'na bağlayan Panama Kanalı şiddetli yağışlar yüzünden trafiğe kapatıldı. Kanal idaresi, şiddetli yağışlar yüzünden kanaldaki su seviyesinin denizcilik için tehlikeli olabilecek boyutlara yükseldiğini, bu nedenle kanalın geçici olarak kapatıldığını bildirdi. Yetkililer, kanalın birkaç saat içinde açılacağını umduğunu belirtti. Kanal, 1989'da ABD'nin Panama işgalinden bu yana ilk kez kapatılıyor. Orta ve Güney Amerika'yı birbirine bağlayan Panama Kanalı'ndan her yıl 14 bin civarında gemi geçiyor, bu da dünya deniz ticaretinin yüzde 5'ini oluşturuyor. Kanal, ABD tarafından 1904-1914 yıllarında inşa edildi.