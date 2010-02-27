Şiddetli yağışlar, Çanakkale'de sele yol açtı

T24 -

Göveren Deresi de taştı

Alınan bilgiye gere, gün boyu devam eden şiddetli yağış nedeniyle ilçe merkezinden geçen Küçük Çay taştı. Çayın taşması sonucu Hükümet Konağı, Meslek Lisesi, Çıraklık Eğitim Merkezi, şehir parkı ve çay bahçesi ile Erenler mevkisindeki çok sayıdaki evi su bastı.Belediye ekipleri, yağış nedeniyle ev ve iş yerlerinde mahsur kalan bazı vatandaşları iş makineleriyle kurtardı.İlçe merkezinde meslek lisesinin yanında bulunan depodaki tomruklar da sel sularına kapıldı.Çanakkale-Ezine arasında bulunan Göveren Deresi'de şiddetli yağışın etkisiyle taştı. Taşma sonucu Ezine Jandarma Er Eğitim alanı su altında kaldı.Derenin taşmasıyla yaklaşık 45 dakika süreyle trafiğe kapanan Çanakkale-İzmir kara yolu, Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.Ezine çıkışında yol kenarında bulunan bir çiftlik evini de su bastı. Su baskınından etkilenmemek için evin terasına çıkan vatandaşlar, iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldı. Çiftlikte bulunan 12 adet tavus kuşu ile 4 adet geyik vatandaşlar tarafından kurtarılırken, ahırda bulunan 50 adet keçi ise sel sularına kapılarak telef oldu.Şiddetli yağış dolayısıyla bazı bölgelerde de heyelan ve toprak kaymalarının meydana geldiği de bildirildi.