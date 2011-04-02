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Yaşam

Şiddetli yağış ve sel uyarısı!

Ayrıca, yarın saat 18.00'e kadar, Güney Ege kıyıları ve Antalya çevrelerinde kuvvetli yağışların beklendiği ifade edilerek vatandaşlar, ani sel, su baskını ve sel riskine kar

02 Nisan 2011 03:00

T24 - Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yarın saat 19.00'a kadar, Marmara Bölgesi'nin batısında (İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir'in Burhaniye, Ayvalık ve Edremit ilçeleri) yağışların kuvvetli olması beklendiği belirtildi. Ani sel, su baskını ve oluşabileceği belirtilerek, vatandaşların dikkatli olması istendi.


Kuvvetli yağış Devlet Meteoroloji İşleri İstanbul marmara bölgesiAyrıca, yarın saat 18.00'e kadar, Güney Ege kıyıları ve Antalya çevrelerinde kuvvetli yağışların beklendiği ifade edilerek vatandaşlar, ani sel, su baskını ve sel riskine karşı uyarıldı. 



Öte yandan, yarın saat 23.59'a kadar, Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde toz taşınımı beklendiğinden, hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma gibi yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.İ






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