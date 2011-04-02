Şiddetli yağış ve sel uyarısı!

T24

Ayrıca, yarın saat 18.00'e kadar, Güney Ege kıyıları ve Antalya çevrelerinde kuvvetli yağışların beklendiği ifade edilerek vatandaşlar, ani sel, su baskını ve sel riskine karşı uyarıldı.Öte yandan, yarın saat 23.59'a kadar, Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde toz taşınımı beklendiğinden, hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma gibi yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.İ