-Şiddetli yağış uçak seferlerini etkiledi ANTALYA (A.A) - 09.10.2011 - Antalya'da akşam saatlerinden bu yana etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle bazı uçuşlarda aksamalar meydana geldiği bildirildi. Havalimanı Mülki İdare Amiri ve Vali Yardımcısı Mehmet Yavuz, şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle bazı uçuşlarda rötarlar yaşandığını söyledi. Uçuş iptallerinin söz konusu olmadığını vurgulayan Yavuz, ''İptal söz konusu değil. Ancak uçup uçmama inisiyatifini pilotlar kullanıyor. Hava muhalefeti nedeniyle bazı uçuşlarda rötarlar yaşanıyor'' dedi. Yavuz, yağış ve fırtına nedeniyle 60'tan fazla uçuşta gecikmeler yaşandığını sözlerine ekledi. Antalya'da akşam saatlerinde etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle birçok iş yerini su basmış ve saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşamıştı. Metrekareye 279 kilogram yağışın düştüğü Antalya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ilköğretim okulları pazartesi günü tatil edilmişti.