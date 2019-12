Şiddetli yağış Antalya'yı da vurdu

Selde 70 araç denize sürüklendi

4 kişi kayıp iddiası

Kumluca'nın Beykonak Beldesi yakınındaki Beşikçi Köyü'nden geçen dere şiddetli yağışta gelen sellerle taştı. Taşkın yüzünden köydeki 500 dekar sera ile 50 kadar evi su bastı. Kumluca- Antalya karayolunun 2 kesiminde selin taşıdığı molozların karayoluna birikmesi sonucu yol ulaşıma kapandı.Vali Alaaddin Yüksel'in talimatıyla bölgedeki okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.Antalya'nın Kumluca İlçesi ve çevresinde sabaha karşı şiddetli yağışla oluşan sellerden Beşikçi Köyü'nün yanı sıra, turizm beldesi Olympos da büyük zarar gördü. Saat 02.00- 03.00 sıralarında Olympos'ta bungalov evlerle, marketler ve yine ağaçtan inşa edilen çok sayıda dükkanı sel sularıyla yıkıldı. Pansiyonların önünde 70'in üzerinde otomobil ve traktör denize sürüklendi. Aralında turistlerin de bulunduğu çk sayıda kişi Olympos Plajı'na gelerek, denizde otomobilini ve traktörünü aradı.Felketi yaşayanlar, saat 02.00- 03.00 arasında yağmurun sağanak şekilde yağmaya başladığını, biranda her taraf sellein kapladığını, kimsenin saat 05.00'e kadar evlerinden çıkamadığını söyledi. Dışarı çıktıklarında ağaçtan yapılan çok sayıda ev ve dükkanın yerinde olmadığını gördüklerini anlatan felaketzedeler, sürüklenen otomobillerin dere yatağında ve denizde üst üste yığıldığını gördüklerini anlattı.Bölgeye gelen iş makineleri ve kurtarma araçlarıyla mahsur kalanlar kurtarılrken, bir çok kişi de otomoillerini ve ciplerini güvenli bölgelere götürdü. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bir helikopter ise kıyı boyunca uçarak, bölgede keşif yaptı.Görgü tanıkları, bir tur şirketine ait minibüste akşam 4 kişinin uyuduğunu, selden sonra minibüsün yerinde olmadığını, 4 kişiden de haber alınamadığını ileri sürdü. Ancak bu kişilerin sel gelmeden bölgeden ayrılmış olabileceği de değerlendirildi.AKUT Akdeniz Temsilcisi Yılmaz Sevgül, bölgeye 5 kişilik ekip gönderdiklerini belirterek, 10 kişilik ekibin de hazır halde beklediğini söyledi. Sevgül, “Selde her şey 1- 2 saat içerisinde olup bitmiş. Biz geldiğimizde felaket bitmişti. Bildiğimiz kadarıyla can kaybı yok, ekiplerimiz selden yıkılan alanlarda arama çalışmaları yapıyor. Tahminimiz 70'in üzerinde otomobil ve traktör denize sürüklendiği. Bu otomobillerden yalnızca birkaçı denizin içerisinde görülebiliyor. Bazıları dere yatağında, bazıları ise hiç görülmüyor” diye konuştu.Turizmci Kadir Kaya, yalnızca ağaç evleri değil, diğer tesisleri de selin bastığını, belediyelerin ve resmi kurumların iş makinelerinin, seviyesi düşen derenin yeniden taşması ihtimaline karşı, dere kenarlarına bent yaptığını belirtti. Antalya Valisi Alaaddin Yüksel de sel haberi üzerine bölgeye giderek incelemelere başladı.