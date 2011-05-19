-ŞİDDETLİ RÜZGAR OKULU YIKTI CİZRE (A.A) - 19.05.2011 - Şırnak'ın Cizre ilçesinde şiddetli rüzgar prefabrike okulunun yıkılmasına neden oldu. Şiddetli rüzgar, köylerdeki tarım arazilerinde hasara neden olurken, Bozalan köyünde 2002 yılında yapılan 8 derslikli prefabrike ilköğretim okulunun tamamen yıkılmasına neden oldu. Bozalan Köyü Muhtarı Sait İverendi, olayın gece geç saatlerde yaşanmasının büyük bir facianın yaşanmasını önlediğini belirterek, şunları kaydetti: ''Eğer olay gündüz saatlerinde yaşansaydı çok kötü olurdu. Okula çevre köylerden de öğrenci geliyor. Toplam 150 öğrencinin eğitim gördüğü okulun, sağlam olmadığını ve bunun yerine başka bir okulun yapılmasını talep ettik. Ancak talebimiz olumlu yanıt gelmedi. Okulumuz tamamen yıkıldı ve öğrencilerimiz okulsuz kaldı. Eğitimleri yarıda kaldı. Yetkililerden isteğimiz ilk önce yıkılan okulda eğitim gören öğrencilerin başka bir okulda eğitimlerine devam etmelerini sağlanması, ardından da köyümüze yeni ancak prefabrike olmayan bir okulun yapılmasını istiyoruz.''