Şiddetli rüzgar California'daki yangını olumsuz etkiliyor

T24 Haber Merkezi

California'da söndürülmeyen bir kamp ateşi yüzünden çıkan orman yangını büyümeye devam ediyor. Çıkan yangınlarda şu ana kadar 44 kişi hayatını kaybetti ve binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. California'da dün itibariyle etkili olan şiddetli rüzgar itfaiyecilerin çalışmalarını olumsuz etkiledi.

Orman yangınıyla mücadele etmek için yüzlerce itfaiyeci görev yapıyor. Yangının şiddetinden sebep yangına helikopter ve uçaklarla da müdahele ediliyor. Eyaletin çeşitli yerlerinde etkili olan şiddetli rüzgarlar yangını söndürmekle görevli olan kişilerin uçuşunu zorlaştırıyor. Ayrıca şiddetli rüzgarlar dolayısıyla yangının yayılması da hızlanıyor.

İtfaiyeciler ve arama kurtarma ekipleri yangını söndürmeye ve kayıp insanları bulmak için çalışmaya devam ediyor. ABD basınında yer alan haberlere göre önümüzdeki günlerde California'yı ''fırtına rüzgarları'' vurabilir. Bu rüzgarların yangını daha da büyütmesinden ve yangın söndürme çalışmalarını yavaşlatmasından endişe duyuluyor.