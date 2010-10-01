-ŞİDDETLİ RÜZGAR 3 MİNAREYİ YIKTI SARIKAYA (A.A) - 01.10.2010 - Yozgat'ın Sarıkaya ilçesi ve çevresinde dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, 3 cami minaresinin yıkılmasına, bazı binaların da çatılarının uçmasına neden oldu. Dün akşam saatlerinde esen sert rüzgar, Babayağmur Beldesi ile yakınındaki Akbenliçiftliği ve Alifakılı köylerinde etkili oldu. Babayağmur Beldesi, Akbenliçiftliği ile Alifakılı köylerinde birer minarenin yıkılmasına neden olan şiddetli rüzgar, bazı binaların çatılarını uçurdu bazı ağaçları da yerinden söktü. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olayla ilgili Babayağmur Beldesi Belediye Başkanı Ömer Günal, ''Beldemizdeki bazı binaların çatıları uçtu, ağaçlar yıkıldı. Önce siyah bir bulut oluştu, görüş mesafesi çok düştü, herkes evine sığındı. Bir süre devam eden bu şiddetli rüzgar sonrasında bir camimizin minaresi yıkılırken, diğer iki camimiz ile bazı konutların hasar gördüğünü tespit edebildik'' dedi. Akbenliçiftliği Köyü Muhtarı Erhan Soycan, can kaybı olmamasının büyük bir mucize olduğunu belirtti. Alifakılı Köyünde yaşayan Halil Şafak (85) ömründe böylesine bir kara bulut ve şiddetli esen rüzgar görmediğini kaydetti.