Şiddetli lodos ve yağış uyarısı!

T24 - Meteoroloji, pazar ve pazartesi günleri özellikle İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya'da şiddetli olmak üzere, güney ve batı bölgelerde kuvvetli lodosla birlikte etkili yağış beklendiğini açıkladı.



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü Mehmet Çağlar, yaptığı yazılı açıklamada, cumartesi gece yarısından itibaren İzmir, Aydın, Muğla, Çanakkale çevrelerinde sağanak, Edirne'de kar şeklinde yağış beklediklerini kaydetti.



Pazar günü, İzmir, Aydın, Muğla ve Çanakkale şiddetli olmak üzere İstanbul, Balıkesir, Yalova, Denizli, Manisa, Uşak, Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli sağanak, Edirne ve Kırklareli'nde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar olacağını belirten Çağlar, rüzgarın; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de güney ve güneybatı (lodos) yönlerden 40-60 kilometre/saat hızla eseceğini ifade etti.



Çağlar, Pazartesi günü de Muğla, Aydın, Antalya ve İzmir'in güney ilçelerinde şiddetli olmak üzere, Marmara'nın güney ve doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Çanakkale, Yalova, Balıkesir, Bilecik), Ege, Batı Akdeniz (Antalya, Isparta, Burdur), Orta ve Doğu Akdeniz kıyılarında (Mersin, Adana) kuvvetli sağanak, İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Eskişehir, Ankara’nın güney ve batı kesimleri) ile Bolu ve Düzce çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar beklediklerini kaydetti.



Rüzgarın, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında güney ve güneybatı (lodos) yönlerden 40-60 kilometre/saat hızla eseceğine dikkati çeken Çağlar, hava sıcaklığının lodosla birlikte ülke genelinde 2 ila 4 derece artarak mevsim normalleri civarında seyredeceğini bildirdi.



Çağlar, ''Pazar ve pazartesi günleri özellikle İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya'da şiddetli olmak üzere, güney ve batı bölgelerde kuvvetli lodosla birlikte etkili yağışların neden olabileceği olumsuz şartlara karşı (su baskını, sel, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi) tedbirli olunması gerekmektedir'' dedi.



