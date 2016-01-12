Şiddetli lodos nedeniyle İDO ve BUDO seferleri iptal

İstanbul’da gece saatlerinde etkili olan lodos İstanbul Boğazı kıyılarında dev dalgaların oluşmasına neden oldu. İDO ve BODO'dan da sefer iptalleri geldi.

İstanbul Boğazı kıyılarında lodos nedeniyle dalgaların sahile çarpmasıyla su seviyesi 3-4 metre yüksekliğe kadar çıktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esmekte olan rüzgârın; geceden itibaren

hızını arttırarak bugün (12.01.2016 Salı) Marmara, Kuzey Ege'de fırtına (50-80 Km/S), Güney Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'de kuvvetli rüzgar (30-60 Km/S) şeklinde eseceği, 13.01.2016 Çarşamba günü İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve zaman zaman fırtına (40-70 Km/S) şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.

Kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın meydana getireceği olumsuzluklara karşı (soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ulaşımda aksamalar, ağaç ve direklerin devrilmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

İDO ve BODO'dan iptaller

Öte yandan İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, 07.00 Yenikapı – Bandırma, 07.30 Yenikapı – Bursa, 07.30 Bursa - Yenikapı hızlı feribot ve 07.30 Bandırma - Yenikapı–Bostancı, 08.00 Bursa-Armutlu-Armutlu T.K-Yenikapı-Kadıköy deniz otobüsü seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

BUDO'dan yapılan açıklamaya göre ise 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 09.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş), 10.45 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 12.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) 12.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) deniz otobüsü seferleri iptal edildi.

Lodos Bursa'yı da savurdu

Bu arada günlerdir beklenen lodos Bursa’da etkisini göstermeye başladı.

Sabaha kadar süren ve saatteki hızı 60 kilometreyi bulan fırtınada ağaçlar, elektrik direkleri, sokak lambaları devrilme tehlikesi geçirirken, çöp bidonları ve yol dubaları ise sert esen rüzgarın etkisiyle sürüklendi. Sokaklar ise çevrede uçuşan yapraklar ve çöpler ile doldu.

Ayrıca fırtınanın etkisiyle çok sayıda bankamatik ve otomobilin de alarmı çaldı.