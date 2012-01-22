-Şiddetli lodos iki tekneyi batırdı MERSİN (A.A) - 22.01.2012 - Şiddetli lodosun, Mersin'in Erdemli ilçesinde iki amatör balıkçı teknesinin batmasına neden olduğu bildirildi. Erdemli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yalçın Sakın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gece saat 03.00 sularında şiddetlenen lodos nedeniyle balıkçı barınağında demirli 7'şer metrelik iki teknenin parçalandığını ve battığını, can kaybının ise olmadığını söyledi. Sakın, bir yatın ise arka kısmından darbe aldığını, karaya çekilmediği takdirde batma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu belirterek, ''Barınakta bağlı teknelerin halatları dalgalar nedeniyle kopuyor ve tekneler tehlike saçıyor. Tekne sahipleri 24 saattir teknelerinin başından ayrılmıyor. Barınak girişi hatalı yapıldı. Barınağın doğu kısmı çok açık ve gelen dalgalar barınak içindeki tekneler için tehlike yaratıyor. Biz, yetkililerden barınağın güney kısmındaki mendireğinin 100 metre daha uzatılmasını istiyoruz. O zaman bu tehlikeler yaşanmaz'' dedi.