T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şiddetli lodos iki tekneyi batırdı MERSİN (A.A)

22 Ocak 2012 14:32

-Şiddetli lodos iki tekneyi batırdı MERSİN (A.A) - 22.01.2012 - Şiddetli lodosun, Mersin'in Erdemli ilçesinde iki amatör balıkçı teknesinin batmasına neden olduğu bildirildi. Erdemli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yalçın Sakın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gece saat 03.00 sularında şiddetlenen lodos nedeniyle balıkçı barınağında demirli 7'şer metrelik iki teknenin parçalandığını ve battığını, can kaybının ise olmadığını söyledi. Sakın, bir yatın ise arka kısmından darbe aldığını, karaya çekilmediği takdirde batma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu belirterek, ''Barınakta bağlı teknelerin halatları dalgalar nedeniyle kopuyor ve tekneler tehlike saçıyor. Tekne sahipleri 24 saattir teknelerinin başından ayrılmıyor. Barınak girişi hatalı yapıldı. Barınağın doğu kısmı çok açık ve gelen dalgalar barınak içindeki tekneler için tehlike yaratıyor. Biz, yetkililerden barınağın güney kısmındaki mendireğinin 100 metre daha uzatılmasını istiyoruz. O zaman bu tehlikeler yaşanmaz'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24