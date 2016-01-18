Şiddetli lodos bacayı devirdi, üç kişi zehirlenerek hayatını kaybetti

Kayseri'de gece yarısı etkili olan şiddetli lodos nedeniyle aynı aileden 3 kişi kömür sobasından sızan karbondioksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre, iki katlı binanın damındaki zemin kata ait bacanın şiddetli lodosun etkisiyle yıkılmasından dolayı zehirlenme olduğu öğrenildi.

Kayseri Eskişehir Bağları Osmanlı Caddesi Firuza Sokak'ta ikamet eden fayans ustası Cavit Ayyıldız (55), dün gece komşularıyla sohbetten sonra evine gitti. Sabah, Cavit Ayyıldız'la birlikte işe gitmek için Suriyeli olan üst kat komşusu evin kapısına geldi. Suriyeli komşu, komşusunu kaldırmak için uzun süre uğraştı ancak içerden ses gelmedi. Bunun üzerine diğer komşulara haber verdi ve durum polise ihbar edildi.

Zaman’da yer alan habere göre, olay yerine ilk ulaşan polis, evin camını kırdı ve içerde üç kişinin hareketsiz yattığını gördü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, penceredeki demir parmaklıkları kestikten sonra 112 Acil Servis ekipleriyle birlikte içeri girdi. Sağlık ekipleri burada yaptıkları ilk müdahalede sobanın bulunduğu salonda yatan baba Cavit Ayyıldız ile birlikte eşi Zeynep Ayyıldız (48) ve 14 yaşındaki oğlu Yasin'in zehirlenerek hayatlarını kaybettiğini tespit etti. Anne Zeynep Ayyıldız'ın, yattığı yerden kalkarak kapıya doğru yöneldiği ancak içerideki yoğun karbondioksit nedeniyle yeniden yere düştüğü belirtiliyor. Cenazeler otopsi için Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine Cumhuriyet Savcısı ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri geldi. Evin içerisinde yapılan incelemeden sonra, iki katlı binanın damında zemin kata ait bacanın devrildiği belirlendi. Bacanın, Lodosun etkisiyle yıkıldığı tahmin ediliyor. Bacanın yıkılmasına bağlı olarak kömür sobasından bacaya gitmeyen karbondioksit gazının evin içerisine dolduğu ve buna bağlı olarak aile fertlerinin zehirlenerek hayatlarını kaybettiği üzerinde duruluyor.

Ayyıldız çiftçinin iki kızı ve iki oğlu bulunuyor. Komşularının ifadesine göre, iki kızı evli olan çiftin, diğer erkek çocukları Cengiz Ayyıldız üniversite eğitimi için Mersin'de bulunuyor. Olay yerine gelen bir kızı ise fenalık geçirdi. Komşuları ve akrabaları aracılıyla hastaneye götürüldü.

Cumhuriyet Savcılığı üç kişinin hayatını kaybettiği zehirlenme olayı ile ilgili inceleme başlattı.