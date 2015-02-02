Şiddetli lodos 9 can aldı

Türkiye’nin batısında dün etkili olan şiddetli rüzgâr ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 kişi yaşamını yitirdi. Bursa’da saateki hızı 107 kilometreyi bulan lodos, dün saat 06.00 sıralarında Timsah Arena inşaatındaki vinci devirdi. Dev vinç, Nilüfer Deresi üzerindeki köprüden o sırada geçen Fatih Demirkıran (28) yönetiminde taksiyi ezdi. Kazada, ağır yaralanan taksi şoförü Demirkıran kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Takside yolcu olarak bulunan Kübra A. ise tedavi altına alındı.

Parçalar kafasına çarptı

Yeni Şafak gazetesinde yer alan habere göre, Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Danişment köyünde çiftçilik yapan Abdullah Aydemir (84), fırtına nedeniyle evinin yanındaki damın çatısında oluşan hasarı onarmak istedi. Aydemir, damın içinde metal çatı malzemesini yerleştirmek istediği sırada kuvvetli rüzgâr diğer parçaların uçmasına neden oldu. Kopan parçaların başına isabet ettiği Aydemir, olay yerinde hayatını kaybetti.

Balıkesir Burhaniye’de Börezli mahallesinde ahırının çatısına tamir için çıkan İbrahim Şemdil (50), kuvvetli rüzgârın etkisiyle havalanan çatıdan dengesini kaybederek toprak zemine düştü. Birkaç saniye sonra da yerinden koparak ters dönen metal çatı Şemdil’in üzerine devrildi. Hastaneye kaldırılan Şemdil, kurtarılamadı.

Üç kardeş sobadan zehirlendi

Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Yasemin (11), Yunus Emre (14) ve Yasin Kostak (16) can verdi, anneleri Fatma Kostak koma halinde hastaneye kaldırıldı. Kırklareli’nde ise Türkiye’ye yasa dışı yolla girdiği belirlenen Pakistan uyruklu bir kişi donarak öldü, 3 Kaçak ise donmak üzereyken bulundu.

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çiftçilik yapan Nefi Beyhan (42) samanlığın çatısının lodos nedeniyle uçmasını engellemek için çatıyı halatla traktöre bağlamak istedi. Bu sırada esen sert lodosta çatıyla birlikte havalanan Beyhan sert bir şekilde bahçe duvarına çarparak yere düştü ve olay yerinde yaşamını yitirdi.

Samsun’da tarlada çalışan 60 yaşındaki Kamile Değirmenci, şiddetli lodosun etkisiyle uçan çatının üzerine düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Vapur ve tren seferleri durdu

Diğer illerde fırtına ve yağış nedeniyle meydana gelen bazı olaylar şöyle:

- İzmir’de etkili olan lodos fırtınası, deniz ulaşımını etkiledi. Fırtına nedeniyle kentteki tüm vapur seferleri ile Üçkuyular-Bostanlı arabalı vapur seferleri, hava şartları düzelene kadar iptal edildi.

- Denizli’de şiddetli esen lodosun etkisiyle Zeytinköy Mahallesi Camii’nin kubbesi yıkıldı.

- Yalova’da etkili olan kuvvetli lodos, ildeki seralara büyük zarar verdi. Çiftlikköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hayrullah Sarıhan, “Ortalama 2 binden fazla seramızda zarar var” dedi.

Adliyenin çatısı uçtu

- Kocaeli Adliyesi’nin çatısı lodosun etkisiyle Sanayi Caddesi’ne düştü.

- Bilecik’te etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle tabela ve çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Bir apartmanın mantolaması koparak, park halinde araçların üzerine düştü.

- Fırtına nedeniyle devrilen ağaç, Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattındaki elektrik tellerini kopardı, YHT seferleri durdu.

- Kırkareli’nin Pehlivanköy ilçesindeki sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu oluşan sele kapılan Otomobil sürücüsü kurtarıldı. lüleburgaz ilçesinde de taşkın nedeniyle çiftlikte mahsur kalan 7 kişiyi Mehmetçik kurtardı.

- İzmir Aliağa önlerinde demir tarayarak sürüklenmeye başlayan 2 kargo gemisindeki 2 personel, Hava Kuvvetleri Komutanlığı helikopteriyle düzenlenen operasyon sonucu kurtarıldı.

- Ardahan-Erzurum karayolunun Kosor mevkiinde yüksek kesimlerde eriyen kar nedeniyle kopan kaya parçaları karayoluna düştü. Yola dökülen kaya parçaları nedeniyle ulaşımda, zaman zaman aksamalar yaşandı.