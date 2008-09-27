Şiddetli fırtına Karadeniz'de gemi batırdı

Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan ve Karadeniz sahillerini de vuran şiddetli fırtına yüzünden, Kocaeli’nin Kandıra İlçesi Pınarlı Köyü açıklarında, Gürcistan bandıralı kuru yük gemisi battı; 13 personel kurtarıldı. Kandıra sahilinde, fırtınadan birçok sandal ve küçük balıkçı teknesi parçalandı.

Gürcistan bandıralı `Lady Rina' adlı kuru yük gemisi şiddetli fırtınaya yakalandı. Limana girmeyi başaramayan ve kıyıya doğru sürüklenen gemi personeli telsizle yardım istedi. Kandıra ile Ağva arasında olduğu anlaşılan gemiye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı Şile Tahlisiye Botu gönderildi.

Gemideki toplam 13 personel, saatteki hızı zaman zaman 75 kilometreyi bulan fırtınaya rağmen tahlisiye botu ve römorka alınarak kurtarıldı. Gemi personeli daha sonra Akçaova Sağlık Ocağı Pınarlı Sağlık Evi'ne getirilerek tedavi altına alınırken, olayda can kaybı olmadığı bildirildi.

Gemi ise daha sonra kıyıya yakın bir noktada alabora olarak battı. Bu arada Karadeniz sahilinde özellikle Kerpe ve Kefken'de sabah saatlerinde başlayan şiddetli fırtına nedeniyle bazı küçük balıkçı tekneleri ile sandalların parçalandığı bildirildi.