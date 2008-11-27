'Şiddetle Mücadele Projesi' tamamlandı

Anadolu Üniversitesi ve Türkiye Yardım Sevenler Derneği Eskişehir Şubesi işbirliğiyle hazırlanarak Eskişehir, Kütahya, Bilecik'te uygulanan ''Toplumsal Çalışmalar ile Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele'' projesinin sona erdiği bildirildi.



Proje Koordinatörü Susin Gören, Avrupa Komisyonu'nca finanse edilen projeyle kadınların şiddetten korunmasında katkıda bulunmayı, kadına yönelik şiddetin nedenlerine yönelerek sosyal, kültürel değişimleri hızlandırmayı ve iletişim stratejisi içinde bu soruna çözüm bulmayı amaçladıklarını söyledi.



Çalışmalarına 21 Eylül 2007'de başlayıp 21 Kasım 2008'de tamamladıkları 14 ayı kapsayan projeyle kadınların güvenliğini sağlayacak koşulları yaratmak ve kadına yönelik şiddeti toplumsal bir dönüşüm yoluyla engellemek için faaliyetlerde bulunduklarını belirten Gören, yerel otoriteler, adli kurumlar, güvenlik sağlayıcıları, eğitim kurumları, sağlık kuruluşları, kitle iletişim ve sivil toplum kuruluşları ile bağlantı kurulduğunu anlattı.



Bu kurumlardan seçilen 1100 kişiye, kadına yönelik şiddetin değişik boyutlarıyla ilgili eğitim verildiğini ve projenin mesajlarının hedef gruplara aktarıldığını ifade eden Gören, şunları kaydetti:



''İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencisi 21 genç, proje gönüllüsü olarak harekete geçirildi ve projenin her aşamasında yer almaları sağlandı. Eğitim rehberi, eğitim CD'leri, poster, çıkartma, flama, çanta, medya kiti hazırlanarak eğitim alan kişilere ulaştırıldı. Proje başlangıcı ve sonunda iki proje filmi üretildi. İletişim Bilimleri Fakültesince hazırlanan eğitim metinleri, ulusal ve yerel gazeteler ile dergilerde yer aldı. İletişim Bilimleri Fakültesince radyo spotları hazırlandı ve medya izleme çalışması yürütüldü. Kadına yönelik şiddetle ilgili açıklamalı bibliyografya hazırlandı. Kısa film, fotoğraf, deneme dallarında Türkiye'deki bütün İletişim Fakültesi öğrencilerine açık gençlik yarışması düzenlendi.''



Projenin Kütahya'daki uygulamaları



Gören, proje kapsamında Kütahya'da eğitim kurumlarında çalışanlar, muhtarlar ve emniyet mensuplarına eğitim verildiğini bildirdi. Kendilerince eğitim verilmeden önce, eğitim çalışanlarının yüzde 57'sinin şiddet gören kadınların nasıl yönlendirilmesi gerektiğini bildiğini, bu oranın eğitim sonrasında yüzde 89'a yükseldiğini söyleyen Gören, araştırmaya katılanların yüzde 47'sinin dayak, yüzde 37'sinin sözel, yüzde 21'inin ekonomik, yüzde 6'sının tecavüz, yüzde 4'ünün kesici aletle yaralama, yüzde 3'ünün silahla aralama suretiyle kadınlara şiddet uygulandığını düşündüklerini anlattı. Gören, muhtarlar ve emniyet mensuplarına uygulanan eğitime ilişkin olarak şu bilgiyi verdi:



''Muhtarlardan,eğitimden önce şiddet gören kadınların nasıl yönlendirilmesi gerektiğini bilmeyenlerin oranı yüzde 53 iken, eğitim sonrasında bu oran yüzde 47'ye düşmüştür. Muhtarların yüzde 47'si dayak, yüzde 26'sı ekonomik, yüzde 18'i sözel, yüzde 6'şar oranda da silahla yaralama, kesici aletle yaralama ve tecavüz nedeniyle kadınlara şiddet uygulandığını düşünüyor. Emniyet mensupları arasındaki araştırmada ise eğitimden önce şiddet gören kadınların nasıl yönlendirilmesi gerektiğini bilenlerin yüzde 82 olan oranı, eğitimden sonra yüzde 89'a yükselmiştir. Emniyet mensuplarından yüzde 73'ü dayak, yüzde 40'ı sözel, yüzde 24'ü ekonomik, yüzde 19'u tecavüz, yüzde 16'sı kesici aletle yaralama, yüzde 14'ü silahla yaralama suretiyle kadınların şiddete maruz bırakıldığı kanaatindedir.''

