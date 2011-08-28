Şiddetin nedeni anneler mi

T24-

Evin sultanı gibi...

İmtiyazlı büyümeyi anne değiştirebilir



Okul ve sosyla çevre de etkili



Elif Şafak İngiliz The Guardian gazetesine “Türkiye, aile içi şiddete gözünü açıyor” başlıklı bir makale yazdı. Şafak yazısında aile içi şiddetin asıl nedenini erkek çocuklarını “evin sultanı” gibi yetiştiren annelerden kaynaklandığını, annelerin bu davranışı sürerse alınan tüm tedbirlerin, yapılan tüm çalışmaların yetersiz kalacağını savundu.Şafak, “Üniversite öğrencileri yürüyüş yapıyor, kadın hakları savunucuları imza topluyor. Bloglar, web siteleri, dergiler, fanzinlerde aile içi şiddetle ilgili yazılar yazılıyor. Panellerde aktivistler seslerini yükseltiyor ama tüm bunlar yetmez! Biz oğullarımızı yetiştirme tarzımızı değiştirip kızlardan üstün olduklarına inanmaktan, ta ki biz anneler oğullarımıza, ‘evin sultanı’ gibi davranmaktan vazgeçene kadar hiçbir şey yeterli olmaz” diye yazdı. Vatan gazetesi büyük yankı uyandıran bu görüşleri tartışmaya açtı:Prof. Dr. Serpil Sancar (Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü): “Erkek çocuklarını evin sultanı gibi sadece anneler degil bütün sülale, mahalle görüyor. Anne de buna uyuyor. Erkek çocuğun imtiyazlı büyümesini anne değiştirebilir. Anne oğluna eşitliği öğretse sorun kökünden çözülür. Şiddet topluma çok organize, estetik ve zevk veren bir şey olarak sunuluyor, deşarj aracı olarak görülüyor. “Nazan Moroğlu (İstanbul Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı): “Kadına yönelik şiddeti basite indirgemektir, bir çocuğun yetiştirilmesinde ailenin olduğu kadar okulda verilen eğitimin ve sosyal çevredeki anlayışın da etkisi vardır. Bu nedenle aslında aile içinde, erkek egemen düzenin ve bu zihniyetin kaldırılması için eğitimin önemi çok daha büyük olacaktır.”