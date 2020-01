'Şiddetin durması için geçici hükümetin ve cumhurbaşkanının akını başına devşirmesi lazım!'

Sultanbeyli'de Fatih Polis Merkezi'ne düzenlenen saldırının ardından HDP ilçe binasının bir grubun saldırısına uğramasıyla ilgili açıklama yapan Milletvekili Garo Paylan, "3 yıla yakın zaman bu Türkiye toplumu bir bahar ortamı yaşadı. Biz bu bahar ortamını devam ettirip nihai bir barışı hakim kılmak istiyorduk. Ancak maalesef, saray gladyosu diye tanımladığımız devletin tepesindekiler bu barış ortamının kendilerine yaramadığını kendi padişahlığını sağlamayacağını gördüler. Maalesef barışa bir adım yakınken, tekrar şiddet sarmalına düştük" dedi.

HDP Sultanbeyli İlçe Başkanlığı binası önünde gece saatlerinde toplanan bir grubun binayı taşlaması ve ardından başkanlığın konferans salonuna girip tahrip etmesi üzerine basın açıklaması yapmak isteyen HDP üyelerine polis izin vermedi. Basın açıklaması yapmak isteyen partililere polisin izin vermemesi üzerine olay yerine gelen HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, HDP'nin içine girilen şiddet sarmalından çıkmak için uğraştığını ancak bu durumun bazı kişiler tarafından engellendiğini iddia ederek şunları söyledi:

"Maalesef tekrar şiddet sarmalı ortamına girdik. Bu şiddet sarmalından hızla çıkalım diye partimiz, eşbakanımız, bizler, çabalıyoruz. Bir an önce eller tetikten çekilsin, bir an önce bu şiddet sarmalı dursun diyoruz. Demokratik siyasetin şartlarını görmüştük. 3 yıla yakın zaman bu Türkiye toplumu bir bahar ortamı yaşadı. Biz bu bahar ortamını devam ettirip nihai bir barışı hakim kılmak istiyorduk. Ancak maalesef, saray gladyosu diye tanımladığımız devletin tepesindekiler bu barış ortamının kendilerine yaramadığını kendi padişahlığını sağlamayacağını gördüler. Maalesef barışa bir adım yakınken, tekrar şiddet sarmalına düştük. Bu şiddet sarmalı içinde toplumun değişik taraflarını karşı karşıya getirme durumunu getiriyor. Bu gördüğümüz örnekte olduğu gibi. Karakoldaki faili meçhul bir patlama üzerine, gelen bir güruh ilçe binamızı tarumar edebiliyor. Böyle giderse bu ateş her yeri yakabilir. Bir an önce şiddetin durması lazım. Bunun için de geçici hükümetin, cumhurbaşkanının aklını başına devşirmesi lazım."





Yaşananlarla ilgili açıklama yapan HDP Sultanbeyli İlçe Başkanlığı Eş Başkanı Rüstem Kandilci de "Bize ait değerler vardı. Bunları atmışlar yırtmışlar. Biz bunu da kabul etmiyoruz. Kınıyoruz. Bina boştu. Kapıyı kırmışlar içeri girmişler" dedi. HDP Sultanbeyli İlçe Başkanlığı tarafından saldırıyla ilgili suç duyurusunda bulunulacağı öğrenilirken, geceden beri bina önünde bekleyen çevik kuvvet polislerinin güvenlik önlemleri sürüyor.