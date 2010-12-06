-ŞİDDETİ ÖNLEMEK İÇİN CESUR VALİLERE İHTİYAÇ VAR ANKARA (A.A) - 06.12.2010 - Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül, yürürlükte bulunan ve kamuoyunda ''Sporda şiddeti önleme yasası'' olarak bilinen Kanunu bir türlü uygulayamadıklarını söyledi ve "Yasayı uygulayabilmek için cesur valiler, emniyet müdürleri gerekiyor" dedi. Günün gelişen olaylarına göre bu tür yasaların değişikliğe uğrayabileceğini anlatan Akgül, ''Şu anda meclis gündeminde sırasını bekleyen bir yasamız var. Sporda şiddetle ilgili bir yasa çıkardık. Bu tür yasaları çıkartan ülkelere baktığımızda, İngiltere bunu 5 kez değiştirmiş. Yani günün gelişen olaylarına göre yasalar sürekli değiştirilebilir. Bizim de yasayı değiştirmemiz kadar normal birşey yok. Ancak bizdeki sıkıntı şu; Biz önceki yasayı uygulamadık. Yasanın uygulamalarından kaynaklanan sıkıntıları görüp de çıkartmadık'' dedi. Genel müdür Akgül, Türkiye'de cesur idarecilerin bulunduğunu ifade ederek, ''Önceki yasaları uygulasaydık ve şunlar, şunlar uygulamada zorluk var, deseydik, o zaman bu yasa daha anlamlı olurdu. Şu anki yasa öncekine göre daha ileri kavramlar içeriyor ama bizim sıkıntımız mevcut yasayı uygulayamamaktır. Bu yasayı da çıkartırız, ancak uygulamadıktan sonra istediğimiz kadar yasa çıkartalım, değişen birşey olmaz'' diye konuştu. Akgül, sözkonusu yasayı uygulayacak kişilerin valiler, kaymakamlar ve emniyet müdürleri olduğunu ifade ederek, ''Bu yasayı uygulayabilmek için cesur valiler, cesur emniyet müdürleri ve cesur kaymakamlar gerekiyor. Önceki yasa gerektiği gibi uygulanıp da, ''burada şu, şu eksik yönler var. Dolayısıyla bunların tamamlanması gerekir'' diye bir şeyimiz olmadı. Yeni yasa ihtiyaçtan kaynaklanarak yapılmadı. Cesur idarecilerimiz var ama bir türlü yasayı uygulatamadık'' diyerek sözlerini tamamladı.