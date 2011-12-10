Şiddeti önce içimizden atmalı



T24 - Çağnur Öztürk



Geçen hafta mecliste müstehcenlik, şiddet ve çarpık ilişkilerin konu edindiği dizilerle ilgili halktan gelen şikâyetler konuşuldu.



AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zeynep Karahan Uslu başkanlığında Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinde Medyanın Rolü Alt Komisyonu dizilerin topluma etkilerini tartıştı.



RTÜK Başkanı Davut Dursun, yayıncıların dizilere konu seçimleri ile ilgili yaklaşımlarını komisyon üyelerine anlattı.



Dursun, Türk izleyicisinin birinci sırada şiddet, ikinci sırada cinsellik izlediğini belirterek, "Bir dizide tecavüz sahnesi varsa biz ona ilişkin müeyyide uygularız ama 'bunu yayından kaldırın' diyemeyiz. Bunu dediğimiz zaman sansür olur, bunu da yapamayız." dedi.



En dikkat çekici nokta ise Dursun’a, yayıncıların 'İzlenmek için başka çaremiz yok.' demeleri.

Eğer bütün bu tepkilere yayıncılar da böyle bir tepki veriyorsa çok büyük yanlışlar var ve çok kritik bir noktadayız demektir.



Elbette sansür uygulanamaz ancak dizi içerikleri ve televizyonda yer alan her türlü zararlı içerik için önlem almada ortak önemli adımlar atılmalı.



Gün: 10 Aralık 2011

Yer: TBMM

Kanal: TRT 3

Konu: Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanunda değişiklik yapan teklif



Saat 02.30- 03.00 dolayları mecliste sporda şiddet konuşuluyor ama bardaklar fırlatılıyor, kırılıyor, vekiller birbirlerine sürekli bağırıyor. Meclis Başkanı oturumu yönetmekte zorlanıyor.

Peki bu ilk defa olan bir şey mi hayır, mecliste de şiddet var her daim maalesef.

Muharrem İnce, konuşmasının sonunda şöyle diyor; ‘Sporda şiddet derken siyasette şiddette geri atalım.’



Meclisimizde yani gerçek hayatta ahval buyken kurmaca olan dizilerdeki yanlışlar nasıl düzelecek?!



Hele ki RTÜK Başkanı Davut Dursun’un yayıncılara mutlu bir aileyi anlatan Cosbyleri önermesi bu durularda feci ütopik kalıyor.





