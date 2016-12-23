Şiddete uğrayan kadın istihdama katılmıyor

İş dünyasına göre okuma yazma bilmeyen kadın sayısının 8 milyon olduğu Türkiye’de şiddet olaylarının, kadın istihdamının önündeki en önemli engellerden biri olduğu belirtiliyor.

Kadınların yalnızca yüzde 33’ünün istihdama katıldığı, Küresel Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde 2016 yılında 144 ülke içinde 130’uncu sırada yer alan Türkiye’de, son birkaç yıldır büyüyen kadına şiddet sorunu iş dünyasının da gündemine oturdu. Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD) ile Mckinsey and Company tarafından düzenlenen panelde bir araya gelen iş dünyasının önde gelen temsilcileri, sorunun artık iş aleminin de psikolojisini bozacak bir noktaya ulaştığına dikkat çekti.

Ciddi gerileme var

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç, Türkiye’nin pek çok konuda ilerlerken kadın istihdamı konusunda ciddi bir gerileme süreci içinde olduğunu söyledi. Kadına şiddet konusunun gözle görülür ve rahatsız edici boyutlara geldiğini ifade eden Koç, “Artık hepimizin psikolojisini bozuyor, kadını da çalışmama noktasına getiriyor. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye’yi kurarken bir yol çizmiş, Sabiha Gökçen’ler çıkmış. Neden böyle gerilere düştük anlamıyorum” dedi.

Türkiye’de 8 milyon kadının okuma yazma bilmediğini vurgulayan Koç, şöyle devam etti: “Biz Koç Holding olarak bu yola başkoyduk. Ama hâlâ yolun başındayız. Fabrikalarımızı hem kadın hem de erkeklerin birlikte çalışabileceği şekilde düzenliyoruz. Türkiye ekonomisinin daha güçlü olabilmesi için bu alanda daha mesafe kat etmemiz gerekiyor. Çeşitliliğin getirdiği gücü görebiliyoruz.”,

Beka sorunu oldu

Türkiye’de her 100 kadından 36’sının şiddet gördüğüne dikkat çeken Borusan Üst Yöneticisi (CEO) Agah Uğur ise “Bu artık Türkiye’nin bir beka sorunu. Türkiye medeni bir ülke olacaksa Türk kadınının yeri çok farklı bir yerde olmak zorunda. İstihdam konusunda da şirketlerin öncü olması gerekir” dedi.

Uğur, özellikle Anadolu’ya doğru gidildikçe sorunun daha da hayati bir boyuta ulaştığını dile getirdi. Borusan Holding’in genel merkezinde çalışanların yüzde 40’tan fazlasının kadın olduğunu kaydeden Uğur, bu rakamın Anadolu’daki bayi tedarikçi ve yönetim merkezlerine gidildikçe yüzde 20’nin de altına düştüğünü dile getirdi.

Kahraman liderlik bitti

TÜSİAD Başkanı Cansen Başaran Symes, iş dünyasındaki değişimleri eski tip liderlik modelleri ile sürdürmenin imkânsız olduğunu vurgulayarak, “Kurumun vizyonunu tepeden belirleyen kahraman iş modelleri ve geleneksel liderlik modelleri artık çalışmıyor. Bu iş dünyasında da siyaset dünyasında da kanıtlandı. Kadın erkek eşitliğine mutlaka ihtiyaç var. Daha kapsayıcı ve birlikte öğrenen bir liderlik modeli devreye girmeli” dedi.

Çocuğun yükü annenin sırtında

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (Betam) tarafından yapılan bir araştırmada Türkiye’de çocuk bakımının büyük ölçüde anneler tarafından yapıldığı belirlendi. Araştırma, 70 kadınla derinlemesine görüşme, 8 odak grup çalışması ve 3600 kişilik bir ankete dayanıyor. Araştırma verileri, evdeki çocuk bakım sorumluluklarının işgücüne katılım kararından neredeyse bağımsız şekilde ağırlıklı olarak kadınlar tarafından üstlenildiğini açıkça ortaya koydu. Çocuk bakımı görevlerinin en eşit paylaşıldığı durumda bile eşit paylaşanların oranının yüzde 40’ın altında kaldığı görüldü. Türkiye’de çocuk bakımının büyük ölçüde toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile belirlendiği vurgulanan araştırmada “Bu, aynı zamanda çocukları gelişimlerinde babaların yapacağı katkıdan mahrum bırakıyor” deniliyor.

Ekonomiye 250 milyar dolar katkı

Mckinsey and Company tarafından hazırlanan “Kadın Sorunu” raporunun Türkiye ayağı bu yıl TÜSİAD işbirliğiyle 102 şirkette 240 bin beyaz yakalı çalışanla yapıldı.

Raporun sonuçlarına ilişkin bilgi veren Mckinsey Türkiye Ortağı Bengü Korkmaz, Türkiye’de daha yüksek büyüme oranı için en etkili araçlardan birinin kadının işgücüne katılım oranının artırılması olduğuna dikkat çekti. Türkiye’nin yüzde 33’lük oranla kadınların işgücüne katılımında OECD ortalamasının oldukça altında olduğunu kaydeden Korkmaz, oran yüzde 63’e geldiğinde 250 milyar dolarlık ekstra bir ekonomik katkı sağlanacağını dile getirdi.

“Türkiye GSYH’sini 2025’te yüzde 20 artırma potansiyeline sahip” diyen Korkmaz, Türkiye’de 102 şirketteki kadın çalışan oranının yüzde 41 olduğunu söyledi. Ağırlığın finans sektöründe olduğunu belirten Korkmaz, “Giriş seviyesinde kadın çalışan oranı yüzde 42. Genel müdür seviyesinde yüzde 15, üst yönetimde ise yüzde 25. Üst düzey yönetimdeki kadın temsili oranı sıralamasında başta yer alan ilk 25 şirket için bu oran ortalama yüzde 45 iken (ilk 10 şirket yüzde 53, sonraki 15 şirket yüzde 38), son 20 şirkette üst düzey yönetimde hiç kadın bulunmuyor” bilgisini verdi.