Canlı yayında tokat yiyen İHA muhabiri Ahmet Demir, Muharrem Sarıkaya ile uzlaşma yoluna gitti

Habertürk'teki köşesine geri dönen Muharrem Sarıkaya ile canlı yayında tokat attığı İHA muhabiri Ahmet Demir’in dava başlamadan uzlaşma yoluna gitti. Sarıkaya'nın Demir'e 50 bin TL tazminat ödemeyi kabul ettiği belirtildi.

İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat attığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından HaberTük Ankara Temsilciliği görevinden istifa eden Muharrem Sarıkaya, 14 Şubat’ta HaberTürk'teki köşesinde yeniden yazmaya başlamıştı. Sarıkaya, "İkinci şans" başlıklı yazısında, "Ciner Medya Grubu yöneticilerimin, meslektaşlarımın ve arkadaşlarımın bana karşı tutumları, destekleri de en büyük tesellim oldu. Bütün bunları bana tanınan ikinci şans olarak görüyorum… İkinci şansın üçüncüsü olmadığını da biliyorum. Bu bilinçle tekrar merhaba diyorum…" diye yazmıştı.

MedyaRadar’ın haberine göre, Muharrem Sarıkaya ve Ahmet Demir arasındaki dava başlamadan bitti ve iki isim uzlaşma yoluna gitti.

Muhabir Ahmet Demir ile İhlas Holding, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak Sarıkaya’nın attığı tokada karşılık olarak maddi ve manevi tazminat davası açtı. Ancak dava açılmadan önce uzlaşmacı iki tarafı bir araya getirdi.

Sarıkaya, en üst sınırdan 50 bin liralık tazminatı ödemeyi kabul etti. Sarıkaya’nın tazminatı ödemeyi kabullenmesinin ardından dava, açılmadan sonuçlanmış oldu.

Ne olmuştu?

Muharrem Sarıkaya, Fatma Şahin'le Gaziantep'in kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle HaberTürk kanalında bir canlı yayın gerçekleştirmiş; Sarıkaya İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat atmıştı. Tokatın ardından yayın devam etmiş, Şahin tepkisiz kalmıştı. Sosyal medyada büyük tepkiye yol açan Sarıkaya olayla ilgili 'mazeretsiz özür dilediğini' ifade ederken; Şahin ise Sarıkaya'nın yaptığının yanlış olduğunu belirtmişti. Muhabir Ahmet Demir ise, Sarıkaya'nın özrünü kabul etmeyerek dava açacağını açıklamıştı.

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