-ŞİDDETE KARŞI MÜZİK EĞİTİMİ TRABZON (A.A) - 22.11.2010 - Sürmene Kaymakamlığınca başlatılan ''Okulda, Ailede, Sokakta Şiddeti Yok Etme Projesi'' kapsamında bir yılda 520 çocuk ve gence enstrüman dağıtıldı, kurslarda eğitim verildi. Kaymakam Mustafa Özaslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kaymakamlık olarak bir süre önce projeyi başlattıklarını belirtti. Şiddetle savaşmada en önemli faktörlerden birinin sanat olduğunu ve onun bir dalı olan müzik eğitiminin önemli olduğunu ifade eden Özaslan, ''Biz de bu noktada proje ile hedef kitlesi olarak ilçemizin bütün gençlerini ve çocuklarını seçtik. İlk olarak 64 bin 805 lira maliyetle çocuk ve gençlerimize 58 keman, 225 gitar, 57 kemençe, 24 yan flüt ve 34 bağlama olmak üzere toplam 398 enstrüman dağıtarak, açtığımız 21 kursla eğitimlerini verdirdik'' dedi. Bu sayı ile yetinmediklerini, kendilerine 500 enstrüman dağıtma hedefi koyduklarını dile getiren Özaslan, şunları söyledi: ''Sponsorlarımız aracılığıyla son olarak temin ettiğimiz gitarları öğrencilerimize dağıtarak bu sayıyı 520'ye ulaştırdık. Böylece 500 enstrüman hedefimizi de aşmış olduk. Bir yıl gibi kısa bir sürede hiçbir çocuğumuzun enstrüman çalmadığı noktadan bugün 520 çocuk ve gencimizin enstrüman çaldığı noktaya geldik. İlçemizdeki bütün genç ve çocuklarımızı bir enstrümanla buluşturarak kendilerini yarınlara hazırlayabilmelerini, iyi bir insan, iyi bir yurttaş olabilmelerini arzuluyoruz. Bu bağlamda projemizin başarılı bir şekilde yürütülmesi için çalışmalarımız devam etmektedir.''