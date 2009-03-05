Şiddet uygulayan kadına altı ay uzaklaştırma

İzmir’de ’aile içi şiddet’in başka bir boyutu mahkemeye yansıdı. Ailesine şiddet uyguladığı gerekçesiyle ev hanımı N.D.’ye uzaklaştırma cezası verildi.



İZMİR’in Bornova İlçesi’nde oturan dört çocuk babası 44 yaşındaki C.D., geçen ağustosta ikinci evliliğini yaptığı 39 yaşındaki N.D.’nin sürekli alkol alarak, kendisine ve çocuklarına karşı şiddet uyguladığı iddiasıyla savcılığa başvurdu.



C.D.’nin, ’Ailenin Korunması Kanunu’ndan yararlanmak için avukatı Kübra Türkoğlu aracılığıyla yaptığı başvuruyu değerlendiren savcı, dava açılmasına karar verdi. İzmir 10’uncu Aile Mahkemesi, alkol alıp eşine ve çocuklarına şiddet uyguladığı, evdeki eşyaları kırıp döktüğü raporlarla da tespit edilen ev hanımı N.D.’ye, "Aynı çatı altında yaşayan diğer aile bireylerine şiddet ve korkuya yönelik eylemde bulunmaması" için eve ve eşinin işyerine altı ay süreyle yaklaşmama cezası verdi.



Alkol muayenesi gerek



Hákim Mustafa Çokkeçeci, ayrıca, N.D.’nin alkolik olup olmadığının tespiti amacıyla muayene olmasını, alkolik ise tedavi için bir sağlık kuruluşuna başvurmasını kararlaştırdı. Hákim, N.D.’nin karara uymaması halinde hapisle cezalandırılacağını da vurguladı. Karısının bu tür davranışlarından bıktığını söyleyen C.D. boşanmak için de dava açtı.



